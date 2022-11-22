Son Dakika Birecik Haberleri

17:28 Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef olduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu.

15:35 Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

10:09 Ehliyet sınavında joker operasyonu: 5 gözaltı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle başkalarının yerine girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

10:05 Birecik'te hırsızlık zanlısı tutuklandı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde camiden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

12:15 Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dayısının kullandığı otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

21:00 Amasra kaymakamı kim? Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kimdir? Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra kaymakamı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Amasra kaymakamı Kadir Perçi'nin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra kaymakamı kim? Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kimdir? İşte detaylar...

17:06 Bıçakladığı husumetlisini çevredekilerin tepkisine aldırmadan tarlaya sürükleyip darbetti Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında alacak meselesi yüzünde husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsı darbettiği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek uzaklaştı.

17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsa şiddet uyguladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek kaçtı.

16:37 Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1 kilo 370 gram esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

15:50 Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu.

15:50 Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu.

00:59 Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi Şanlıurfa 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği "Kyra" ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

15:50 Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

15:21 Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

15:10 Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

15:02 Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

14:57 Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

14:51 Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

14:50 Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

14:44 Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

14:11 Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

13:51 Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

11:43 Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

11:01 Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

10:44 81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022? TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ nereye yapılacak? ilde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

10:58 Birecik'te asayiş uygulaması Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

10:53 Şanlıurfa haberleri! Birecik'te asayiş uygulaması Şanlıurfa gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

10:25 Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.

10:20 Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.

13:49 Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

13:43 Kilis haber | Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı Edinilen Kilis gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

09:37 Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı'nda tören düzenlendi.

09:32 Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi...

17:18 Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

17:13 Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

15:48 Birecik'te 78 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

11:46 Vali Ayhan Viranşehir'de Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Viranşehir ile devam etti.

09:47 Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Bozova ile devam etti.

12:28 Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı Birecik ilçesinde çeşitli sebeplerle muhtarlık makamları boşta kalmış mahallerde yapılan seçimi kazanan muhtarlar mazbatasını aldı.

09:17 Vali Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Birecik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

20:32 Vali Ayhan ilk ilçe ziyaretini Suruç'a yaptı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Suruç'ta bir dizi temaslarda bulunarak esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.