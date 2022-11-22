Son Dakika Birecik Haberleri

- 22.11.2022 22 Kas 17:28 Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef olduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu.
- 17.11.2022 17 Kas 15:35 Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
- 29.10.2022 29 Eki 16:41 Şanlıurfa'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- 28.10.2022 28 Eki 10:09 Ehliyet sınavında joker operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle başkalarının yerine girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
- 27.10.2022 27 Eki 10:05 Birecik'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde camiden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
- 17.10.2022 17 Eki 12:15 Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dayısının kullandığı otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
- 14.10.2022 14 Eki 21:00 Amasra kaymakamı kim? Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kimdir?
Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra kaymakamı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Amasra kaymakamı Kadir Perçi'nin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra kaymakamı kim? Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kimdir? İşte detaylar...
- 13.10.2022 13 Eki 17:06 Bıçakladığı husumetlisini çevredekilerin tepkisine aldırmadan tarlaya sürükleyip darbetti
Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında alacak meselesi yüzünde husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsı darbettiği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek uzaklaştı.
- 13.10.2022 13 Eki 17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsa şiddet uyguladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek kaçtı.
- 13.10.2022 13 Eki 16:39 Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı
Gaziantep haberler: Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobilde bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
- 11.10.2022 11 Eki 16:37 Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1 kilo 370 gram esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 06.10.2022 06 Eki 15:50 Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek
Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu.
- 06.10.2022 06 Eki 15:50 Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek
Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu.
- 18.09.2022 18 Eyl 00:59 Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi
Şanlıurfa 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği "Kyra" ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 17.09.2022 17 Eyl 17:56 Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evin bahçesine gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.
- 17.09.2022 17 Eyl 17:51 ŞANLIURFA - Toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evin bahçesini gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.
- 14.09.2022 14 Eyl 15:50 Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 15:21 Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 15:10 Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 15:02 Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 14:57 Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 14:51 Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 14:50 Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 14:44 Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 14:11 Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 13:51 Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 11:43 Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 11:01 Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 14.09.2022 14 Eyl 10:44 81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022?
TOKİ (ucuz konut) sosyal konutlarının nereye yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet ve bankalardan başvurular 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ nereye yapılacak? ilde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
- 27.08.2022 27 Ağu 10:58 Birecik'te asayiş uygulaması
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
- 27.08.2022 27 Ağu 10:53 Şanlıurfa haberleri! Birecik'te asayiş uygulaması
Şanlıurfa gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:25 Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti
PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:20 Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti
PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.
- 17.08.2022 17 Ağu 13:49 Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.
- 17.08.2022 17 Ağu 13:43 Kilis haber | Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen Kilis gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.
- 17.08.2022 17 Ağu 09:37 Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı'nda tören düzenlendi.
- 17.08.2022 17 Ağu 09:32 Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi...
- 24.07.2022 24 Tem 17:18 Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
- 24.07.2022 24 Tem 17:13 Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
- 08.07.2022 08 Tem 15:48 Birecik'te 78 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.
- 01.07.2022 01 Tem 12:27 TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı.
- 01.07.2022 01 Tem 00:31 Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 30.06.2022 30 Haz 23:08 Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı.
- 17.06.2022 17 Haz 11:46 Vali Ayhan Viranşehir'de
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Viranşehir ile devam etti.
- 15.06.2022 15 Haz 09:47 Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Bozova ile devam etti.
- 10.06.2022 10 Haz 12:28 Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı
Birecik ilçesinde çeşitli sebeplerle muhtarlık makamları boşta kalmış mahallerde yapılan seçimi kazanan muhtarlar mazbatasını aldı.
- 06.06.2022 06 Haz 11:44 Vali Ayhan, hafta sonu temaslarını ilçelerde sürdürüyor
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu temaslarını Halfeti'de sürdürdü.
- 26.05.2022 26 May 09:17 Vali Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Birecik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
- 25.05.2022 25 May 20:32 Vali Ayhan ilk ilçe ziyaretini Suruç'a yaptı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Suruç'ta bir dizi temaslarda bulunarak esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.
- 19.05.2022 19 May 13:53 MALATYA'DA, 19 MAYIS KUTLANDI
MALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen etkinliklerle başladı.