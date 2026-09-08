Şanlıurfa Birecik\'te devrilen traktörün sürücüsü yaralı kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Kalazan Bahçe önü köy yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktörün devrilmesi sonucu sürücü altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışan kepçe operatörünün de yardımıyla traktörün altında kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme çalışması başlattı.