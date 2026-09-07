Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rusya’ya yönelik aldığı kararların ardından misilleme adımı attı. Moskova yönetimi, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ile Goethe Enstitüsünün Rusya’daki merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. Rusya, Berlin’in adımını “dostça olmayan eylem” olarak nitelendirdi.

RUSYA’DAN ALMANYA’YA KARŞI MİSİLLEME

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu ile “Rus Evi” Kültür ve Bilim Merkezi’ni kapatma kararına karşılık verildiği bildirildi.

Almanya’nın kararının ardından Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın da Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerine izin veren kararını geri çektiği duyuruldu.

BAŞKONSOLOSLUK 18 EYLÜL’E KADAR KAPANACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerini 18 Eylül’e kadar sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Başkonsolosluk çalışanlarının da bu tarihe kadar Rusya topraklarını terk etmesi istendi.

GOETHE ENSTİTÜSÜ DE KAPATILACAK

Misilleme kapsamında Goethe Enstitüsünün Rusya’daki merkezleri de hedef alındı.

Rusya tarafından alınan karara göre enstitünün merkezleri faaliyetlerini sonlandıracak. Çalışanların ise 13 Eylül’e kadar Rusya’dan ayrılması gerektiği belirtildi.

MOSKOVA: BERLİN GERGİNLİĞİ YENİDEN TETİKLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Almanya hükümetinin ikili ilişkilerde yeniden gerginliği tetiklediği savunuldu.

Açıklamada, “dostça olmayan eylem” olarak nitelendirilen Alman kararının ortaya çıkaracağı sonuçlardan Berlin yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi.

GERİLİMİN NEDENİ İHA OLAYI

Almanya ile Rusya arasındaki son gerilimin arka planında ise Leipzig-Halle Havalimanı’nda yaşanan İHA olayı bulunuyor.

Almanya'daki havalimanında 4 Ağustos’ta Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında, patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu öne sürmüştü.

Almanya hükümeti de 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların Rusya’yı sorumlu gösterdiğini belirterek çeşitli tedbirler açıklamıştı.

Bu kapsamda Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunun 18 Eylül’de kapatılması, Berlin’deki “Rus Evi” ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın sözde gölge filosuna yönelik baskının artırılması kararlaştırılmıştı.

Rusya’nın son kararıyla birlikte Berlin-Moskova hattındaki diplomatik gerilim yeni bir misilleme adımıyla daha da tırmandı.