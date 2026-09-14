Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi merakla beklenirken sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN DERBİYE YETİŞEBİLİR

TRT Spor'un haberine göre yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşandı. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre Nijeryalı golcünün hafta içerisinde antrenmanlara çıkabileceği ve Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınabileceği belirtildi.

LEMINA İÇİN DE SEFERBERLİK

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve 2-3 hafta formasından uzak kalması beklenen Mario Lemina'nın da Trabzonspor derbisine yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcuyu derbi kafilesine dahil etmek istediği aktarıldı.

GÜNAY DÖNÜYOR, SINGO MİLLİ ARA SONRASI

Sakatlığını atlatan Günay Güvenç'in takıma dönmesi beklenirken Wilfried Singo'nun ise milli aranın ardından yeniden sahalara çıkmasının planlandığı belirtildi.