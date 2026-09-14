Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu - Son Dakika
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Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu

Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan bir şüpheli ifadesi, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış’ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan bir şüpheli ifadesi, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış’ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.

"EMRA TANIŞ'IN YÖNLENDİRMESİYLE JİGOLOLUĞA BAŞLADIM"

Soruşturma dosyasına giren ifadede, kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış’ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış’tan yardım istediğini söyledi.

Şüpheli, Tanış’ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti. İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından Emre Tanış’ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Her iki kişiden toplam 6 bin TL aldığını ifade eden şüpheli, Tanış’ın kendisine “bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını” söylediğini kaydetti.

“BAŞKALARINI DA YÖNLENDİRİYORDU”

Şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren şahısları tanıyıp tanımadığı soruldu. Kimliği gizlenen şüpheli, “Emre Tanış isimli şahıs hem jigololuk yapar, hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarını da yönlendirme yapmaktaydı” şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli ayrıca iki farklı tarihte Tanış’ın yönlendirmesiyle otele gittiğini, tanımadığı iki erkekle ilişkiye girdiğini ve bunun karşılığında para aldığını ifade etti. İfadede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, Tanış’ın müşteri yönlendirdiği kişilerden komisyon aldığını söylemesi oldu.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Dosyadaki ifadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de organizasyonun sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğüne ilişkin beyanlar oldu. Şüpheli, Emre Tanış’ın üyesi olduğu bir WhatsApp grubuna, kendisi gibi çalıştırılmak istenen genç erkeklerin fotoğraflarının gönderildiğini beyan etti. İfadeye göre bu fotoğraflar üzerinden müşteri ayarlanıyor, tarafların telefon numaraları birbirlerine iletiliyordu.

Şüpheli, süreci şu şekilde anlattı: Tanış’ın gruba gençlerin fotoğraflarını gönderdiğini, buradan müşteri bulunduğunu ve görüşme için iletişim bilgilerinin paylaşıldığını söyledi. Bu beyan, soruşturma makamlarının para karşılığı cinsel ilişki organizasyonunun yalnızca bireysel ilişkilerden ibaret olup olmadığı, dijital bir ağ üzerinden sistematik şekilde yürütüldüğü üzerinde durmasına neden oldu.

“HARÇLIK” ADI ALTINDA PARA

Kimliği gizlenen şüpheli, cinsel ilişki yaşadığı iş insanından maddi sıkıntı yaşadığı dönemde para aldığını söyledi. İfade tutanağında şüpheli, iş insanından çıplak fotoğraflar karşılığında “harçlık” adı altında toplam yaklaşık 13 bin TL aldığını beyan etti. Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarına ilişkin sorular üzerine ise kendisine gönderilen paraların görüşme içerikleri ve planlanan buluşmalar kapsamında gönderildiğini anlattı.

Şüpheli, iş insanından başka bir erkekle görüşme ayarlamasını istediğine ilişkin soruya ise o tarihte böyle bir kişi ayarlamadığını, yalnızca bu yönde bir soru sorulduğunu ifade etti.

“MADDİ SIKINTI NEDENİYLE YAPTIM”

Şüpheli, beyanının birçok bölümünde maddi sıkıntı içinde olduğunu vurguladı. Para karşılığı cinsel ilişkiye girmesinin ekonomik güçlük nedeniyle olduğunu savundu. İfadesinin sonunda da kendisini bu sürece Emre Tanış’ın yönlendirdiğini, çevresindeki kişilerin maddi durumundan yararlanarak bu işe teşvik edildiğini öne sürdü.

Şüpheli, kendisinin başkalarını para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmediğini, yer veya imkân sağlamadığını da savundu.

SUÇLAMALAR: ÖRGÜT, FUHUŞ, MÜSTEHCENLİK VE UYUŞTURUCU

İfade tutanağında şüpheliye; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak, Dernekler Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek, müstehcenlik ve fuhuş suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturma makamlarının, ifadede geçen müşteri yönlendirme ağı, para transferleri, WhatsApp grupları, dijital yazışmalar ve bağlantılı kişileri mercek altına aldığı öğrenildi.

İfade, soruşturmanın bundan sonraki aşaması bakımından önemli bir tablo ortaya koyuyor. Savcılığın, para karşılığı erkek temininin belirli kişiler üzerinden sistematik biçimde organize edilmesi, yönlendirme karşılığında komisyon alınması ve dijital gruplar üzerinden müşteri ağı kurulması üzerine gittiği kaydediliyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Akp toplumu 20 23 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bu hükümet neden toplumu bu hale getirdi diye kimse sormuyor mu 17 13 Yanıtla
    Emi Emii Emi Emii:
    İstidadın bu yöneyse yapacak birşey yok. 0 2
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    işte laiklerin savunduğu çağdaş kemalist ilerici toplum modelleri 11 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali mahirin arkadaşları 8 4 Yanıtla
  • Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Allah sonumuzu hayır etsin 1 1 Yanıtla
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