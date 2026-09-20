Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

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Nusret Gökçe'nin restoranında gerçekleşen anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Üstü çıplak şekilde bir kadın müşterisine altın kaplama et sunduğu görülen Gökçe'nin sıra dışı servis tarzı, kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin restoranında yaşanan sıra dışı bir servis anı sosyal medyada gündeme geldi.

Paylaşılan görüntülerde Nusret Gökçe'nin, üstü çıplak şekilde bir kadın müşterinin bulunduğu masaya geldiği ve özel hazırlanan altın kaplama eti servis ettiği görülüyor.

ÜSTÜ ÇIPLAK SERVİS YAPTI

Restoranlarında gerçekleştirdiği gösterişli sunumlarla tanınan Nusret Gökçe'nin bu kez üstü çıplak şekilde yaptığı servis, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, servis şekli tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar yapılan sunumu eleştirirken, bazıları ise Nusret Gökçe'nin uzun süredir kullandığı şov ağırlıklı restoran konseptinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Özellikle altın kaplama et sunumu ve servis tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

NUSRET'İN ŞOVLARIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Nusret Gökçe, et kesme hareketleri ve dikkat çekici servisleriyle dünya çapında tanınan bir işletmeci olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gökçe'nin restoranlarındaki sıra dışı sunumlar, zaman zaman tartışmalara da konu oluyor.

Nusret GökçeMagazinGökçeSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • muhammeddemircan111 muhammeddemircan111:
    sapıklık şımarıklık başka bir şey değil 14 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    alan razı satan razı size ne be kardeşim.herkes sizin hayat görüşünüze göre yaşamak zorunda değil.. 3 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    SAPKINLIK DİZ BOYU 6 2 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    sokradan görme 3 2 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    bitti okeye dönüyo 4 1 Yanıtla
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