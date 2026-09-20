Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin restoranında yaşanan sıra dışı bir servis anı sosyal medyada gündeme geldi.

Paylaşılan görüntülerde Nusret Gökçe'nin, üstü çıplak şekilde bir kadın müşterinin bulunduğu masaya geldiği ve özel hazırlanan altın kaplama eti servis ettiği görülüyor.

ÜSTÜ ÇIPLAK SERVİS YAPTI

Restoranlarında gerçekleştirdiği gösterişli sunumlarla tanınan Nusret Gökçe'nin bu kez üstü çıplak şekilde yaptığı servis, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, servis şekli tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar yapılan sunumu eleştirirken, bazıları ise Nusret Gökçe'nin uzun süredir kullandığı şov ağırlıklı restoran konseptinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Özellikle altın kaplama et sunumu ve servis tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

NUSRET'İN ŞOVLARIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Nusret Gökçe, et kesme hareketleri ve dikkat çekici servisleriyle dünya çapında tanınan bir işletmeci olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gökçe'nin restoranlarındaki sıra dışı sunumlar, zaman zaman tartışmalara da konu oluyor.