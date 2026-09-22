Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

YARALI ÖĞRENCİLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan saldırganı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, sağlık ekiplerinin de müdahalesi sürüyor.

Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada "22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.