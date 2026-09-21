Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika
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Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

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Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti
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Adalet Bakanlığı, 6 Şubat depremlerine ilişkin devam eden soruşturma ve yargılamaların etkin ve makul sürede tamamlanması için yeni bir adım attı. Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya gelirken, depremden etkilenen 11 ildeki adli süreçlerin ilgili Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirileceği ve ailelerin ilettiği taleplerin takip edileceği açıklandı.

Adalet Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden adli süreçlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, deprem soruşturmaları ve yargılamalarının etkin, titiz ve makul sürede yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERLE GÖRÜŞME

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşların oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerini Bakanlıkta ağırladı. Görüşmenin ana gündemini deprem bölgesinde devam eden soruşturma ve kovuşturmalar oluşturdu. Aileler, yürütülen yargı süreçlerine ilişkin talep, beklenti ve değerlendirmelerini Bakan Yardımcısı Tuncay'a aktardı. Bakanlık, yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı kapsamında dile getirdiği hususların dikkatle değerlendirildiğini bildirdi.

11 İLDEKİ ADLİ SÜREÇLER MASAYA YATIRILACAK

Açıklamadaki en dikkat çekici başlıklardan biri, depremden etkilenen 11 ilde devam eden adli dosyalara ilişkin oldu. Bakanlık, bu illerdeki adli süreçlerde yaşanan gelişmelerin ilgili Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirileceğini açıkladı. Aileler tarafından Bakanlığa iletilen taleplerin ve gündeme getirilen hususların takibi de devam edecek. Bakanlık, soruşturma ve yargılamalarda maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasının adaletin tecellisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

DEPREM DOSYALARI İÇİN ÖZEL BİRİM DEVREDE

Doğal afetler ve büyük ölçekli kazalardan kaynaklanan adli süreçlerin daha sistematik takip edilmesi için Bakanlık bünyesinde Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı faaliyet gösteriyor. Adalet Bakanlığı, söz konusu birimi Nisan 2026'da Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu 7 ihtisas dairesinden biri olarak kurdu. Birimin doğal afetler ve büyük ölçekli kazalara ilişkin adli süreçlerin etkin ve koordineli yürütülmesine odaklandığı açıklanmıştı. Yeni açıklamada da Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın ilgili deprem dosyalarındaki süreçleri yakından izlemeye devam edeceği belirtildi.

"DEVAM EDEN YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE ETMEKSİZİN"

Adalet Bakanlığı, yürütülecek çalışmaların yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Bakanlık, "devam eden yargı süreçlerine müdahale etmeksizin" adalete erişimin güçlendirilmesi, adli süreçlerin etkin yürütülmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili merciler nezdinde takip edilmesi için sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi. Açıklamanın sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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