Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

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Roland Sallai, Macaristan\'ın aday kadrosundan çıkarıldı
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Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosunda çıkarıldı.

SALLAI KADRODAN ÇIKARILDI

Macaristan Futbol Federasyonu, 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynanacak maçlar öncesinde sakatlığı bulunan Sallai'nin kadrodan çıkarıldığını açıklayarak, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." ifadelerine yer verdi. 

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

29 yaşındaki başarılı oyuncu Roland Sallai, milli takım formasıyla şu ana dek toplam 67 maçta görev yaptı ve 15 gol atmayı başardı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
GalatasarayMilli TakımMacaristanFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Y. Selim Y. Selim:
    keşke temenni çıkarsalar sanki bir şey yapıyor 0 0 Yanıtla
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    çok iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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