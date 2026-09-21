Tottenham, Icardi için kararını verdi

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'nin ismi Premier Lig ekibi Tottenham ile anılıyordu.

ICARDI İÇİN KARAR ÇIKTI

Team Talk'un Football Insider'ın haberine göre; Tottenham, serbest durumdaki Mauro Icardi için transfer girişiminde bulunmama kararı aldı. İngiliz kulübünün 33 yaşındaki forveti mevcut şartlarda uygulanabilir bir transfer seçeneği olarak görmediği belirtildi.

KARARIN GEREKÇELERİ

Haberde, kulübün kararındaki temel nedenlerinden birinin Icardi’nin ocak ayına kadar Tottenham’ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması gösterildi. Ayrıca Arjantinli futbolcunun yüksek maaş talebi ve Premier Lig deneyiminin bulunmaması da temkinli yaklaşılmasına yol açtığı aktarıldı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE BÜYÜK HARCAMA

Tottenham, yaz döneminde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio, Omar Marmoush, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson, Mykhailo Mudryk ve Tosin Adarabioyo gibi isimler için toplamda 300 milyon Euro harcandı.