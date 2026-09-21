Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatındaki kararları ve hatalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın kurulmasının doğru olduğuna inandığını ve parti içindeki itirazlara rağmen arkadaşlarını ikna ettiğini söyledi.

Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatındaki kararlarından parti içindeki itiraz kültürüne, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığından Altılı Masa'nın kuruluşuna kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"HATALARIMDAN DOLAYI ÖZÜR DE DİLEDİM"

Her siyasetçinin hata yapabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, kendi siyasi yaşamında da eksiklikleri ve yanlışları olduğunu söyledi. Her yaptığı işin doğru olduğunu savunmanın büyük bir yanılgıya yol açacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, yaptığı hatalar nedeniyle daha önce özür dilediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim" ifadelerini kullandı.

"BU PARTİYİ DİRİ TUTAN İTİRAZ KÜLTÜRÜDÜR"

CHP'deki karar alma süreçlerine de değinen Kılıçdaroğlu, parti içerisinde farklı görüşlerin rahatlıkla dile getirilebildiğini söyledi. MYK toplantılarında da alınmak istenen kararlara itirazlar geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, görüşlerin dinlenmesinin ardından ortak bir karar oluşturulmaya çalışıldığını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP'yi diri tutan özelliklerden birinin "itiraz kültürü" olduğunu ifade ederek, genel başkanın görüşlerine de parti içinde itiraz edilebildiğini söyledi.

"KEŞKE YAPMASAYDIM DEDİĞİNİZ BİR KARAR VAR MI?"

Kılıçdaroğlu'na açıklamalarının ardından, siyasi hayatında geriye dönüp baktığında pişmanlık duyduğu önemli bir karar olup olmadığı soruldu.

"Bunu keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Çok önemli bir kararım yok" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU SORUSUNA NET YANIT: "HAYIR"

Kılıçdaroğlu'na daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili doğrudan bir soru yöneltildi.

Gazetecilerin "İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yok. Hayır, hayır" karşılığını verdi.

ALTILI MASA KARARINI DA ANLATTI

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın kurulması kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu kararın parti içerisinde itirazlarla karşılaştığını belirten Kılıçdaroğlu, buna rağmen kararın doğru olduğuna inandığını ve arkadaşlarını ikna ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 koşulunun siyasi partileri ittifak yapmaya yönelttiğini belirterek, "Her halükarda Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 51 koşulu varsa siz zaten ittifak yapmak zorundasınız" dedi. Kılıçdaroğlu, kendi ittifaklarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ittifak yapmak zorunda kaldığını savundu.

Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğluAltılı MasaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Senin yaşıtların öldü sen para ve koltuk peşindesin 4 4 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    adam gibi adam hırsızlık yapmayan tşk adam 2 2 Yanıtla
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    bence sen bırak bu siyaseti Cumhurbaşkanı Recep Yayıp Erdoğan sağ olsun öyle başınızda olsun çünkü sen senin gıbıler bu guzelım ülkeyı yünetemesınız kac defa denedın olmadı artık bırak bu işleri 1 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Allah ülkemizi korumuş. 2 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    beyin yakan bir konuşması var akıllara zarar bir diyor suçlu her kuruşun hesabını versin bencede bir diyor pişman değilim sen yokken belediye ye fatura Paris eğlencesi düzenledi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödemiş’te ekmek fırınının çatı katı alev aldı Baca temizliği yangınla bitti Ödemiş'te ekmek fırınının çatı katı alev aldı! Baca temizliği yangınla bitti
İstanbul’daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak İstanbul'daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak
Giresun Espiye’de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“ Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
Menekşe Deresi’ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı Menekşe Deresi'ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı
7 gündür kayıp Mustafa Dinler’in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı’ndan geldi 7 gündür kayıp Mustafa Dinler'in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı'ndan geldi
Geyve’deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu Geyve'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu
Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralı Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralı
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan ambulans şoförü serbest bırakıldı Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan ambulans şoförü serbest bırakıldı
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü 8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
09:33
Salah’ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu Ziyaretçiler akın ediyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
09:23
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
09:16
Bilet almadan stadyuma daldılar Kaçak giriş anları kamerada
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada
09:06
Fark açıldıkça yıkıldı 8-0’lık maçta milyonları kahreden anlar
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
09:01
Katılımevim’e piyasa dolandırıcılığı operasyonu 15 şüpheli gözaltında
Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
08:36
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
08:30
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
08:24
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
08:18
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
08:16
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
07:26
Suriye’de korkutan gece Mühimmat deposunda art arda patlamalar
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar
06:53
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
06:21
Erdoğan New York’ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 09:51:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement