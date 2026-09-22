Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak - Son Dakika
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Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak

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Sneijder\'den şaşırtan karar! Ronaldo\'dan aldığı formayı da satacak
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Wesley Sneijder, futbol kariyerinden kalan değerli hatıralarını açık artırmayla satmaya başladı. Hollandalı yıldız, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'ndan bazı parçalar dahil olmak üzere sattığı ürünlerden 32 bin 667 euro gelir elde ederken, Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da satışa çıkaracağı iddia edildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, kariyerinin önemli anılarından bazılarını koleksiyonerlere sundu.

DÜNYA KUPASI HATIRALARINI SATTI

Sneijder, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynanan karşılaşmanın maç topunu 6 bin 124 euroya sattı. Hollandalı yıldızın aynı turnuvada kazandığı gümüş top ödülü ise 19 bin 1 euroya alıcı buldu. Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'nda boynuna taktığı bronz madalya 6 bin 500 euroya, turnuvaya katılım madalyası ise 1.042 euroya satıldı.

İSTANBUL'DAKİ YATIRIMI GÜNDEME GELDİ

Sneijder'in hatıralarını satışa çıkarması, geçmişte İstanbul'da yaşadığı belirtilen maddi kaybı da yeniden gündeme getirdi. Leergeld adlı podcast serisinde, Hollandalı futbolcunun bir dönem İstanbul'daki bir gayrimenkul projesine 2 ila 3 milyon euro arasında yatırım yaptığı ve bu girişimin organize suç örgütü tarafından yönlendirildiğinin iddia edildiği aktarıldı. Sneijder'in yaşadığı kaybın ardından parasını geri almak amacıyla avukat tuttuğu ve hukuki süreç başlattığı da belirtilmişti.

RONALDO'DAN ALDIĞI FORMAYI DA SATACAK

Sneijder'in koleksiyonundaki parçaları satmaya devam edeceği bildirildi. Hollandalı futbolcunun, 2013 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da açık artırmaya çıkaracağı iddia edildi.

Cristiano RonaldoWesley SneijderGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    yokluğa girmiş olabilirmi. 2 0 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz Turgay Yılmaz:
    yazık bi sebebi varsır 1 0 Yanıtla
  • Hayri Dere Hayri Dere:
    kişiye bağlı ne deyim 0 0 Yanıtla
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