Sneijder\'den şaşırtan karar! Ronaldo\'dan aldığı formayı da satacak

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, kariyerinin önemli anılarından bazılarını koleksiyonerlere sundu.

DÜNYA KUPASI HATIRALARINI SATTI

Sneijder, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynanan karşılaşmanın maç topunu 6 bin 124 euroya sattı. Hollandalı yıldızın aynı turnuvada kazandığı gümüş top ödülü ise 19 bin 1 euroya alıcı buldu. Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'nda boynuna taktığı bronz madalya 6 bin 500 euroya, turnuvaya katılım madalyası ise 1.042 euroya satıldı.

İSTANBUL'DAKİ YATIRIMI GÜNDEME GELDİ

Sneijder'in hatıralarını satışa çıkarması, geçmişte İstanbul'da yaşadığı belirtilen maddi kaybı da yeniden gündeme getirdi. Leergeld adlı podcast serisinde, Hollandalı futbolcunun bir dönem İstanbul'daki bir gayrimenkul projesine 2 ila 3 milyon euro arasında yatırım yaptığı ve bu girişimin organize suç örgütü tarafından yönlendirildiğinin iddia edildiği aktarıldı. Sneijder'in yaşadığı kaybın ardından parasını geri almak amacıyla avukat tuttuğu ve hukuki süreç başlattığı da belirtilmişti.

RONALDO'DAN ALDIĞI FORMAYI DA SATACAK

Sneijder'in koleksiyonundaki parçaları satmaya devam edeceği bildirildi. Hollandalı futbolcunun, 2013 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da açık artırmaya çıkaracağı iddia edildi.