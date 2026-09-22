Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır - Son Dakika
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Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

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BM Genel Kurul binasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına kısa bir demeç verdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Savaşı sonlandır" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için geldiği BM binası girişinde, kapıda bekleyen basın mensuplarına verdiği kısa demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek, "Savaşı sonlandır" dedi.

Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

"BENİ TAKİP ETMEYECEĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ"

Binaya giren Trump, doğrudan basın mensuplarına yönelerek, CNN ve kanalın Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins'e sataştı. 

Kameraların karşısında CNN ekibine dönen Trump, "CNN'in burada beni takip ediyor olmasına şaşırdım! Burada olmamalısınız. Beni takip ediyor olmamalısınız. Beni takip etmeyeceğinizi söylemiştiniz. Beni takip ediyor olmamalısınız!" ifadelerini kullandı.

Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

Sözlerini tamamlayan Trump, basın mensuplarının yanından ayrılmak üzereyken bir gazeteci kendisine Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili soru yöneltti.

Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

PUTİN SORUSU TRUMP'I YOLUNDAN ÇEVİRDİ

Gazetecilerin yanına geri dönerek mikrofona eğilen ABD Başkanı, Putin'e seslenerek, "Savaşı sonlandır" dedi. Trump, daha sonra basın mensuplarının yanından ayrılarak eşi Melania Trump ile birlikte binaya girdi.

Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKIYOR

Trump'ın, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenen 81'inci oturumda, geleneğe uygun olarak Brezilya'nın ardından ev sahibi ülke sıfatıyla ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katıldığı genel görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Genel Kurul'a hitap edecek.

Birleşmiş MilletlerVladimir PutinDonald TrumpABD BaşkanıUkraynaRusyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    kendin bi sonlandır öncede 2 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    önce katil israil ve siz sonlandırırsanız dünyada savaş diye bir şey kalmaz 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Vah vah. Kendin bitirsene 0 0 Yanıtla
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