Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor - Son Dakika
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Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

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Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor
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THY, AJet ve Pegasus'un İran seferlerindeki kesinti sürerken, THY ve AJet'in Mart 2027'ye kadar İran uçuşu listelemediği bildirildi. Sektör kaynakları, seferlerin yeniden başlamamasında ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının etkili olduğunu öne sürerken, şirketlerden bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un İran seferlerindeki kesinti sürüyor. Şirketlerin rezervasyon sistemlerinde İran uçuşlarının bulunmadığı belirtilirken, THY ve AJet'te Mart 2027'ye kadar İran seferi listelenmediği, Pegasus'un da İran uçuşlarını rezervasyon sisteminden kaldırdığı bildirildi. Seferlerin yeniden başlamamasında ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının etkili olduğu öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre THY'den Iran International'a konuşan bir şirket temsilcisi, mevcut programda Mart 2027'den önce İran'a planlanmış bir uçuş bulunmadığını söyledi. Temsilci, seferlerin Mart 2027'den sonra yeniden başlayacağı konusunda da garanti verilemeyeceğini ifade etti.

GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Türk hava yolu şirketlerinin İran seferlerindeki kesinti daha önce başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mart ayında Orta Doğu'daki güvenlik riskleri nedeniyle THY, AJet ve Pegasus'un da aralarında bulunduğu şirketlerin bölgedeki bazı noktalara seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

O dönemde Pegasus İran uçuşlarını 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar uçuş programından çıkarmıştı.

ABD YAPTIRIMLARININ ETKİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İran hava sahasına ilişkin koşulların değişmesine rağmen Türk hava yolu şirketlerinin seferleri yeniden başlamadı. Sektör kaynakları, ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının genişlemesinin uçuşların yeniden başlatılmasını zorlaştırdığını öne sürdü.

THY, AJet ve Pegasus'tan ise İran seferlerinin ABD yaptırımları nedeniyle askıda tutulduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN İRAN HAVACILIK SEKTÖRÜNE YAPTIRIM

ABD yönetimi eylül ayında İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Yaptırımların İranlı hava yolu şirketlerinin yanı sıra bu şirketlere hizmet sağladığı belirtilen bazı yabancı kuruluşları da kapsadığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı da yaptırım kapsamındaki İranlı taşıyıcılara hizmet sağlayan şirketlerin yaptırım riskiyle karşılaşabileceği yönünde uyarıda bulundu.

SEFERLERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ

THY ve AJet'in mevcut rezervasyon sistemlerinde Mart 2027'ye kadar İran uçuşlarının listelenmediği belirtilirken, seferlerin bu tarihten sonra yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda da kesinlik bulunmuyor. Pegasus'un İran seferlerinin geleceğine ilişkin de net bir takvim açıklanmadı.

Amerika Birleşik DevletleriTürk Hava YollarıHavacılıkTürkiyePegasusEkonomiİranSon Dakika

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