Kadınlara özel kahvehane Bingöl\'de kapılarını açtı! Kurucusu, cezaevi sonrası hayata yeniden tutunan Derya Beki Şan

Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Derya Beki Şan, devlet desteğiyle kentin ilk kadın kahvehanesini kurdu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetim sürecini tamamlayan eski hükümlü Şan, bir yakınının önerisi üzerine engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurusu kabul edilen 1 çocuk annesi Şan, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 535 bin liralık hibeyle Karşıyaka Mahallesi'nde hayali olan kadınlara özel kahvehaneyi açtı.

Yaklaşık 20 gün önce hizmet vermeye başlayan kahvehanede kadınlar arkadaşlarıyla bir araya geliyor, kahvaltı yapıyor, okey oynuyor, çay ve kahve içip sohbet ediyor.

Şan, AA muhabirine, cezaevinden çıktıktan sonra çok zor günler geçirdiğini, yaşadığı süreci geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Bingöl'de kadınların rahat zaman geçirebileceği bir yer açma fikrinin bu süreçte ortaya çıktığını ifade eden Şan, kahvehaneyi kısa süre önce açmasına rağmen ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Şan, "Hayata sıfırdan başladım diyebilirim. Çok şükür artık bir işletmeciyim. Kadınlar kahvehanesi fikri vardı aklımda, projemi bu şekilde belirtmiştim. Kadınlar geldiğinde çok rahat ediyor. Kahvaltı yapıyorlar, şarkı söyleyip müzik eşliğinde eğleniyorlar. İsteyen namazını kılıyor. Hiçbir kafede bence bu rahatlık yok. İlgi de gerçekten iyi. Müşterilerimiz memnuniyetlerini sosyal medyadan da paylaşıyor." diye konuştu.

KADINLAR YILMASIN, UMUTLARINI KAYBETMESİN

Devlet desteğiyle kendi işini kurmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Şan, zamanla iş yerini büyütmek istediğini söyledi.

Şan, "Devletin bize bu şekilde destek vermesi çok güzel. Sıfırdan tekrar hayata başlamak, bebek adımlarıyla yürümek gibi bir şey. Kadınlar hiç yılmasın, umutlarını kaybetmesin. Her zaman bir çıkış kapısı yolu vardır diye düşünüyorum. Her zorluğun arkasında bir ferahlık illa vardır ve olacaktır." şeklinde konuştu.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Şan, "Kendimi evimde gibi rahat hissettirdiler. Bu işi kurarken çok rahatsız ettim, çok gittim ama her seferinde sanki ilk defa gidiyormuşum gibi karşılandım." dedi.

Şan, ilerleyen süreçte işletmenin dış kısmını kapatarak bu alanda kış aylarında hizmet vermeyi planladığını belirtti.

İLİMİZDE İLK OLMASI SEVİNDİRİCİ

İş yerinde ziyaret ettiği Şan'a filografi sanatıyla yaptığı, üzerinde küllerinden yeniden doğmasıyla bilinen anka kuşu tablosunu hediye eden Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş da denetimli serbestlik sisteminin suçla mücadelenin yanı sıra bireyleri rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini kaydetti.

Şan'ın proje kapsamında müdürlüğe başvurduğunu ve projenin başından sonuna kadar kendisine destek olduklarını ifade eden Göktaş, "Bu işletmenin ilimizde ilk olması ayrıca sevindirici bir durum. Denetimli serbestlik sistemi insan odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yeni başlangıçlar için tüm gücümüzle çalışmaya, topluma güven ve bireye umut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

HİÇ BÖYLE BİR KONSEPT DUYMAMIŞTIM

Kahvehanenin müşterilerinden Nisa Beki, kentte daha önce kadınların rahat zaman geçirebileceği böyle bir yerin bulunmamasının eksikliğini hissettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Böyle bir yerin açılması kadınlar için çok iyi bir hizmet oldu. Arkadaş çevremizle gelip burada okey oynayabiliyoruz, oturup sohbet edebiliyoruz. Kendimizi her anlamda rahat hissediyoruz. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Hiç böyle bir konsept duymamıştım. Ne Bingöl'de ne de farklı bir şehirde hiç duymadım. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum."