Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde bir araya geldi. Protokolün imzalandığı törende, iki bakan tarafından yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliği için uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

31 BİN OKUL BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLDİ

Bakan Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıklayan Çiftçi, görevlilerin okul giriş ve çıkışlarını denetleyeceğini, okul bahçelerinde güvenliği sağlayacağını ve okulla ilgisi olmayan kişilerin içeri girmesini engelleyeceğini söyledi.

RİSKLİ OKULLARDA POLİS GÖREV YAPACAK

Okulların güvenlik açısından risk derecelerine göre sınıflandırıldığını belirten Çiftçi, birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polislerin sürekli görev yaptığını ifade etti. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul yönetimleriyle koordinasyon halinde çalışacağını kaydetti. Çiftçi ayrıca narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin okul çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceğini belirtti. İnternet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin bulunabileceği diğer alanların da düzenli aralıklarla kontrol edileceğini söyledi.

BAKAN TEKİN: OKUL GÜVENLİĞİ SADECE FİZİKİ TEDBİRLERDEN İBARET DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okul güvenliğinin yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı olmadığını vurguladı. Bakanlık olarak çalışmalarını güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi anlayışıyla yürüttüklerini belirten Tekin, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmesinin temel önceliklerden biri olduğunu ifade etti. Tekin, "Devletin bütün birimleri tüm tedbirleri aldı, okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi için tedbirlerimizi oluşturduk" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA İYİ VE KÖTÜYÜ AYIRT EDECEK BİLİNCİ ÖĞRETMEK"

Eğitim sürecinde öğrencilerin toplumsal huzuru gözeten bireyler olarak yetiştirilmesine de önem verdiklerini belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Odağımıza iyi insan modelini koyarak bir başlangıç yaptık. Temel insan hakları konusunda bilgisi olmayan bireylerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal edeceği muhakkak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni ilan ederken bu hususların altını çizmiştik. Yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ve kötüyü ayırt edecek bilinci öğretmek. Herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımızın içinde yaşadığı toplumun huzurunu bozacak davranışlardan uzak durması için bu adımları müfredatımıza ekledik."

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Okullardaki güvenlik uygulamalarına ilişkin ayrıntılar paylaşan Tekin, 2023 yılında gönüllü olarak başlatılan Veli Randevu Sistemi’nin bu yıl zorunlu hale getirildiğini söyledi. Sistemle okula dışarıdan kimlerin girdiğinin ve kimin hangi öğrenci ya da personelle görüşeceğinin takip edilmesinin amaçlandığını belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

CEP TELEFONU UYGULAMASINI HATIRLATTI

Tekin, öğrencilerin eğitim öğretim binalarında cep telefonu kullanımına ilişkin 2023 yılında başlatılan uygulamanın da sürdüğünü belirtti. Öğrencilerin akademik başarılarıyla sosyal gelişimleri arasında sağlıklı bir denge kurulmasını istediklerini ifade eden Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarı gibi konuların da rehberlik çalışmalarıyla yakından takip edildiğini söyledi.