Sakarya\'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Sakarya'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki şüpheli, tartışma sırasında silahla ateş ederek annesini öldürdü, kuzenini yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanan şüphelinin savcılık işlemleri sürerken yaralı kuzenin tedavisi devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla ateş ederek annesini öldüren, kuzenini ise yaralayan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
ANNESİYLE KUZENİNE ATEŞ ETTİ
Gazipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 16 yaşındaki B.İ. ile annesi 34 yaşındaki İ.İ. ve 24 yaşındaki kuzeni H.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ, tabancayla annesi ve kuzenine ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ ANNE KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne İ.İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı H.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı B.İ'nin savcılık işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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