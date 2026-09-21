Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu - Son Dakika
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Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

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Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde parkta bir grup ile tartışan 17 yaşındaki genç, çıkan arbedenin ardından silahla ateş etti. Olay sırasında kurşunlardan biri gencin kendi bacağına, diğeri ise tartıştığı gencin bacağına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ambulansa götürüldüğü sırada şüphelinin sağlık ekiplerine “Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız” demesi dikkat çekti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde iddiaya göre Hamza Ç., parkta laf attığı kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. 17 yaşındaki gencin darp edildiği iddia edilirken, olay sırasında Hamza Ç. silahına sarıldı.

ÖNCE KENDİNİ, SONRA TARTIŞTIĞI GENCİ VURDU

Silahın ateşlenmesi sonucu Hamza Ç., önce kendi bacağından yaralanırken, ardından karşı tarafta bulunan Berat O. da bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıları farklı hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan Hamza Ç.’nin sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada sağlık ekiplerine, "Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız" demesi dikkat çekti. Olayın ardından bir süre çevresine de tepki gösteren genç, daha sonra sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaGüncelBursaOlaySon Dakika

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