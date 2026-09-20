Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da artan gerilimin ardından program değişikliğine gitti. Trump, hafta sonu için bulunduğu Camp David'den erken ayrılarak Beyaz Saray'a döndü.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump'ın dönüş kararı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından alındı. ABD yönetiminin, saldırıya verilebilecek karşılık seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

RİYAD SALDIRISI SONRASI WASHINGTON HAREKETE GEÇTİ

Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırı girişimi, bölgede yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. Suudi Arabistan makamları, saldırıda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Husiler ise saldırının ardından yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'daki bazı stratejik noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Örgüt, operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Suudi yetkililer saldırının etkilerinin sınırlı kaldığını bildirdi.

HUSİLERE KARŞI ASKERİ SEÇENEK MASADA

ABD yönetiminin, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik olası operasyon ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmeler yaptığı ve farklı senaryoların ele alındığı ifade edildi.

Washington daha önce de Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları ve bölgedeki faaliyetleri nedeniyle çeşitli askeri seçenekleri gündemine almıştı. Ancak ABD tarafından henüz yeni bir operasyon kararı açık şekilde duyurulmadı.

BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK TOPLANTILARI YAPILDI

Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından güvenlik ekibiyle toplantılar gerçekleştirildiği bildirildi. ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve bölgedeki Amerikan unsurlarının korunmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdiği kaydedildi.

Ortadoğu'da ABD-İran geriliminin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen Husi saldırısı, Yemen'in yeniden bölgesel çatışmaların merkezlerinden biri olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

GÖZLER TRUMP'IN VERECEĞİ KARARDA

Trump'ın Camp David programını yarıda keserek Washington'a dönmesi, ABD'nin Husilere yönelik politikasında yeni bir aşamaya geçilip geçilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

ABD yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, hem Yemen'deki dengeler hem de Körfez bölgesindeki güvenlik durumu açısından yakından takip ediliyor.