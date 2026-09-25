Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi - Son Dakika
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Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi

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Matteo Guendouzi\'nin cezasında indirime gidildi
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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'nin Lyon maçının ardından aldığı ceza, yapılan itiraz sonucunda 4 maçtan 3 maça indirildi. Guendouzi, 14 Ekim'deki Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'nin Lyon maçının ardından UEFA tarafından verilen cezada değişikliğe gidildi. 

GUENDOUZI'NIN CEZASINDA İNDİRİM

Fenerbahçe Kulübü, yapılan itiraz sonucunda Matteo Guendouzi’nin cezasının 4 maçtan 3 maça indirildiğini açıkladı. Guendouzi'nin 2 maçlık cezası 1 yıl denetim süresine tabi tutuldu. Roma maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim’deki Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
UEFA Şampiyonlar LigiMatteo GuendouziFenerbahçeFransızFutbolLyonSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    cinconlular mail yağmuruna tutmuştur uefayı şimdi 6 1 Yanıtla
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