Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir parkta gece saatlerinde uygunsuz halde görülerek polise ihbar edilen ve gözaltına alınan doktor Ö.F.U. açığa alınırken, araştırma görevlisi olduğu üniversite yönetimi de ismini kurumun internet sitesinden sildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir parkta gece saatlerinde yaşanan olay kentin gündemine oturdu. Bir parkta uygunsuz vaziyette yakalanarak gözaltına alınan araştırma görevlisi ve doktor Ö.F.U. görevden uzaklaştırıldı.

Olay, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Hüseyin Özdemir Parkı'nda saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan ve aynı zamanda 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan Ö.F.U. (28) ile yanında bulunan M.Ş. (48), çevredeki vatandaşlar tarafından parkta uygunsuz halde görüldü. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki şahsı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürdü.

İSMİ İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ

Gözaltı işleminin ardından adli ve idari süreç hızlıca başlatıldı:

  • İdari soruşturma ve açığa alma: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ö.F.U. açığa alındı.
  • Üniversite adım attı: Araştırma görevlisi olarak çalıştığı Gaziantep Üniversitesi yönetimi ise doktorun ismini kurumun resmi internet sitesinden kaldırdı.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

GaziantepGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Komplo yapılmıştır, neden kendini zora soksun ki 1 0 Yanıtla
  • mesutkaya1989 mesutkaya1989:
    topluma örnek olması gereken şahısların böyle uygunsuz hareketleri kabul edilemez 0 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız Nuri yıldız:
    Yoruma bak komplo kuruldu diyen şahsa sesleniyorum..Sen ne içiyorsun yaz bende içeyim.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarma verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarma verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 18:55:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei