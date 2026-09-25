Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Arda, Oğuz, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Dembele, Mbappe.

CANLI ANLATIM:

38' Salih Özcan, Cherki’ye faul yaptı. Fransa sol çaprazdan tehlikeli bir serbest vuruş kullanacak. Topun başında Olise var.

37' Fransa her pozisyonda kolay faul bekliyor! Can araya girdi, hakem bu kez çok kolay bir düdük çaldı. Karar yine Fransa lehine.

34' Can Uzun ile Olise arasındaki mücadele kıran kırana geçiyor! Can geri adım atmıyor, çok iyi savaşıyor.

33' Fransa bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Biraz daha öne çıkıp oyundaki etkimizi artırmamız lazım.

31' Arda’dan müthiş pas! Barış Alper çok iyi kaçtı, topu önüne aldı ama yerde kaldı. Faul bekledik, hakem devam dedi!

29' Mbappe içeri çevirdi, Cherki topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı. Uğurcan kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

27' Etkili gelmeye devam ediyoruz! Arda’nın ortasında Ferdi Kadıoğlu kafayı vurdu, top Maignan’da kaldı. Haydi çocuklar, geliyoruz!

25' Etkili geldik! Oğuz Aydın topu içeri çevirdi, Barış Alper istediği vuruşu yapamadı.

24' Şu ana kadar çok iyi savunuyoruz! Rabiot içeri çevirdi, Merih araya girip tehlikeyi çok iyi kesti. Bravo çocuklar!

22' Arda topu çok iyi sakladı, çalımlarla ve vücudunu kullanarak rakiplerinden sıyrılmaya çalıştı. Kone ve Olise’nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem sonunda faulü verdi!

20' Oğuz Aydın topu kazanmak isterken biraz sert girdi, hakem düdüğünü çaldı. Fransa lehine faul.

19' Fransa yarı sahasında baskıyı iyice artırdık! Rakibe rahat pas yaptırmıyor, her topa çok sert ve agresif basıyoruz.

17' Fransa çok tehlikeli geldi! Olise içeri çevirdi, Mbappe plaseyi denedi ama neyse ki top dışarı çıktı. Dikkatli olalım Bizim Çocuklar...

15' Zeki çok iyi araya kaçtı ancak yardımcı hakemin bayrağı havada! Ofsayt kararı geldi, hücumumuz kesildi.

13' Cherki rakibine üstünlük sağladı ancak müdahalesi faul!

11' Fransa yarı sahasında baskıyı iyice artırdık! Rakibe pas yaptırmıyor, her topa agresif şekilde basıyoruz.

10' Barış Alper’in Kone’ye müdahalesinde hakem çok tartışmalı bir faul kararı verdi!

8' Fransa kendi yarı sahasında pas yapıyor. Baskımızı sürdürüyoruz, çıkmalarına izin vermiyoruz!

5' Maça etkili başladık. Fransa yarı sahasındaki baskımızı ve yoğunluğumuzu giderek artırıyoruz.

3' Abdülkerim’in müthiş pasında Barış Alper araya kaçtı. Topu kontrol edip şutunu çekti, Maignan kurtardı. Dönen top Can’ın önünde kaldı, Can da denedi ancak Maignan bir kez daha gole izin vermedi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Yarı sahamızda pas yapıyoruz. Sabırlı şekilde çıkıp atağı geliştirmek istiyoruz.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Bizim Çocuklar!