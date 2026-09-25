Osimhen\'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan golcü oyuncu; Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarında görev alamamıştı.

GERİ DÖNÜŞÜ ERTELENECEK

Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçıyla sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve sağlık ekibi, oyuncuyu tam olarak hazır hale gelmeden riske etmek istemediği için planda değişikliğe gitti.

BARCELONA MAÇINDA SAHADA

Yapılan yeni plana göre Osimhen'in sahalara dönüşü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona karşılaşmasına ertelendi. Yıldız forvetin sakatlığını tamamen atlatmasıyla birlikte formayı yeniden teslim alması bekleniyor.