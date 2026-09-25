Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 kadınlar futbolu U20 finalinde Venezuela, normal süresi 1-1 biten maçta Şili'yi penaltılarla 4-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Karşılaşmanın ardından Venezuelalı futbolcuların kutlamaları sırasında iki takım oyuncuları arasında itişme ve yumruklaşmaya varan arbede çıktı.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 kadınlar futbolu U20 finalinde Venezuela ile Şili karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından ise saha bir anda karıştı.

Şili, 49. dakikada Antonella Martínez'in golüyle öne geçti. Venezuela ise 90+1. dakikada Karla Alfonzo'nun penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele penaltı atışlarına taşındı.

Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı

ALTIN MADALYA VENEZUELA'NIN

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Venezuela, finali kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar finalin önüne geçti.

KUTLAMALAR SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Venezuelalı futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada iki takım arasında gerginlik çıktı. Saha ortasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken oyuncular arasında itişme, bağırışma ve yumruklaşmaya varan arbede yaşandı. Şili'nin turnuvada daha önce oynadığı Uruguay karşılaşmasında da iki takım oyuncuları arasında saha içinde gerginlik yaşanmıştı.

VenezuelaKavgaŞiliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı
Sarıçam’da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu ’tavuklarımı yedi’ savunmasıyla serbest bırakıldı Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı
Suriye’de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi Suriye'de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi
Antalya’da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
İsmi gören bir daha baktı CHP’den ayrılan Özgür Özel AK Parti’ye katıldı İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 16:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei