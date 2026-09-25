Almanya'da Türk kadın kaldığı barınma merkezinde bıçaklandı, ayrı yaşadığı eşi Münster'de yakalandı - Son Dakika
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Almanya'da Türk kadın kaldığı barınma merkezinde bıçaklandı, ayrı yaşadığı eşi Münster'de yakalandı

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Almanya\'da Türk kadın kaldığı barınma merkezinde bıçaklandı, ayrı yaşadığı eşi Münster\'de yakalandı
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Kuzey Ren-Vestfalya'daki Coesfeld kentinde bir sığınma ve barınma merkezinde bıçak yaralarıyla bulunan 36 yaşındaki Türk kadın, kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Üç çocuğu olan kadının, bir süredir ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi bir tanığın ihbarıyla yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Münster'de gözaltına alındı. Polis olayla ilgili özel cinayet ekibi kurdu.

Haber: İlhan Baba
(MÜNSTER)

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Coesfeld kentinde, 36 yaşındaki üç çocuk annesi Türk bir kadın, kaldığı sığınma ve barınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla bağlantılı olarak kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini gözaltına aldı.

ÇİFT BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORDU

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı belirtildi. Kadının çarşamba günü öğle saatlerinde barınma merkezinde vücudunun üst bölümünde bıçak yaralarıyla bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı halde bulunan kadına olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

EŞİ 40 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Polis, bir tanığın verdiği bilgi doğrultusunda 43 yaşındaki eşini olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Münster kentinde yakaladı. Yetkililer, şüphelinin hakkındaki suçlamalara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını bildirdi. Hem hayatını kaybeden kadının hem de gözaltına alınan erkeğin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

ÖZEL CİNAYET EKİBİ KURULDU

Olayın ardından polis tarafından özel bir cinayet soruşturma ekibi oluşturuldu. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı açıklandı. Polis ve savcılık, cinayetin arka planının henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
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