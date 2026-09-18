Şanlıurfa'da röportaj verdiği kanalın 3 kadın muhabirini darbeden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da röportaj verdiği kanalın 3 kadın muhabirini darbeden şahıs tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yerel bir televizyon kanalına röportaj veren şahıs, 3 kadın muhabire saldırması nedeniyle tutuklandı. Şahıs, otobüste yaşlı bir adamı darbetmiş, iddiaya göre muhabirleri takip edip sözlü tacizde bulunmuştu; saldırıda muhabirler hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabirini darbeden şahıs tutuklandı.

Olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Şehiriçi yolcu otobüsündeki yaşlı bir adam ile tartışan Hakan K. isimli şahıs, küfür ettikten sonra tekme atarak yaşlı adamı darbetti. Öyle otobüsten indikten sonra karşılaştığı Şanlıurfa'nın yerel televizyonuna röportaj veren şahıs, iddiaya göre kadın muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin tepki göstermesi üzerine sinirlenen şahıs cep telefonu ile kendisini çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı. Saldırıda muhabirler hafif şekilde yaralandı. Muhabirlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da röportaj verdiği kanalın 3 kadın muhabirini darbeden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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