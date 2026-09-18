Balıkesir'de 66 yaşındaki kişi cami çıkışı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de 66 yaşındaki kişi cami çıkışı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Balıkesir\'de 66 yaşındaki kişi cami çıkışı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde yatsı namazından sonra camiden çıkan 66 yaşındaki kişi, evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2, başına 1 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybederken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yatsı namazının ardından camiden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda N.A.'nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaGüncelKaresiPolisCamiOlaySuçSon Dakika

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