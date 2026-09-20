iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasının ardından bazı tüketicilerden dikkat çeken şikâyetler geldi. Bazı teknoloji mağazalarında telefon satın almak isteyen müşterilerin, cihazı alabilmek için kasko veya sigorta yaptırma şartıyla karşılaştığı öne sürüldü.

Tüketiciler tarafından şikâyet platformlarına taşınan başvurularda, stokta bulunan bazı iPhone modellerinin ek sigorta hizmeti alınmadan satılmadığı iddia edildi.

"KASKO YAPTIRMAZSAN TELEFONU ALAMAZSIN" İDDİASI

Bazı tüketiciler, mağazalarda telefon satın alma aşamasında kendilerine kasko veya sigorta hizmetinin zorunlu tutulduğunu ileri sürdü.

Bir tüketici, yaklaşık 28 bin liralık kasko yaptırması halinde telefonu satın alabileceğinin söylendiğini iddia etti.

Başka bir tüketici ise kasko teklifini kabul etmemesi üzerine cihazın başka bir müşteri tarafından internet üzerinden satın alındığı gerekçesiyle satış işleminin gerçekleştirilmediğini öne sürdü. Benzer şikâyetlerde, farklı iPhone modellerinin satışının da sigorta veya kasko hizmetiyle birlikte yapılmak istendiği iddiaları yer aldı.

TİCARET BAKANLIĞI: SATIŞ BAŞKA HİZMETE BAĞLANAMAZ

İddiaların ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatı hatırlatarak, bir ürün veya hizmet satışının başka bir ürün ya da hizmet satın alma şartına bağlanamayacağını belirtti.

Kaplan açıklamasında, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR İNCELENECEK

Teknoloji ürünlerinin sigorta yaptırma zorunluluğuyla satıldığı yönündeki iddiaların mevzuat kapsamında değerlendirildiğini belirten Kaplan, aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın, şikâyetlere konu olan iş yeri hakkında denetim gerçekleştireceği bildirildi.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceğini ifade etti.