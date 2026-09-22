Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış - Son Dakika
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Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısının ardından okula koşan veliler, görevli özel güvenliğin saldırganı görünce kaçtığını öne sürdü. Skandal iddiaya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel "Gereği yapılacak" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda özel güvenlik personelinin saldırganı gördüğü anda kaçtığı öğrenildi. 

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okula giren silahlı saldırgan öğrencilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, okulda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

VELİLERDEN GÜVENLİK ZAFİYETİ TEPKİSİ

Olayın ardından endişeyle okula akın eden veliler, okulun girişinde bulunan özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti. Velilerin tepkisi ve güvenlik zafiyeti iddialarının ardından emniyet birimleri harekete geçti.

Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

"GEREĞİ YAPILACAK" AÇIKLAMASI 

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, velilerin güvenlik görevlisi hakkındaki iddialarının ve olaydaki ihmallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "Gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

TurgutluManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Güvenlik görevlisine silah vermezseniz tabiki kaçar 42 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne bekliyordunuz ki? Bekçi ile özel güvenlik ile bu işin olmayacağı baiından belliydi. Her okul önüne sivil polis dahil en az bir ekip görevlendirilmesi şart. 25 7 Yanıtla
  • Fikri Yılmaz Fikri Yılmaz:
    Tabii ya adama asgari ücret verin sizin için ölsün diye bekleyin 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Tunc Mehmet Tunc:
    Yazık gerçekten yazık üzülüyorum. Neden mi ? ANNE BABA Eğitim vermemiş toplum bilinci aşılamamış. Merhamet duygusu işlenmemiş, sadece çocuğum var diye böbürlenmek doğru değil. İnsanlara topluma faydalı birey yetiştirmek gerek. Ama nerde. Çocuğun olduğu zaman, Oğlum amcana göster. küfür et deriz. Suç Ne kadar devletin ise ondan daha cok anne babanın yargılanmalılar. 10 6 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    DEMEK Kİ SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ,VEYAHUT KORKUP KAÇTI.İYİCE ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR. 5 4 Yanıtla
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