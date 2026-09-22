Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda özel güvenlik personelinin saldırganı gördüğü anda kaçtığı öğrenildi.

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okula giren silahlı saldırgan öğrencilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, okulda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

VELİLERDEN GÜVENLİK ZAFİYETİ TEPKİSİ

Olayın ardından endişeyle okula akın eden veliler, okulun girişinde bulunan özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti. Velilerin tepkisi ve güvenlik zafiyeti iddialarının ardından emniyet birimleri harekete geçti.

"GEREĞİ YAPILACAK" AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, velilerin güvenlik görevlisi hakkındaki iddialarının ve olaydaki ihmallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "Gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.