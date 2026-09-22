Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı - Son Dakika
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Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

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Ankara'da uyuşturucu kullandıkları sırada çıkan tartışmada arkadaşları Kadir Çiçek tarafından katledilen Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı toprağa verildi. İki kardeşin Karacalar Mahallesi'ndeki cenaze namazını acılı babaları Sedat Çalı kıldırdı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde birlikte uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen arkadaş grubu arasında çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Kadir Çiçek (30), tartıştığı 3 arkadaşını bıçak ve tabancayla öldürdükten sonra polis takibi sırasında başından vurarak intihar etti.

Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

CENAZE NAMAZINI BABALARI KILDIRDI

Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 2 kardeş için Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi'ndeki cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı. Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda ikindide kılınan cenaze namazını kardeşlerin babası Sedat Çalı kıldırdı. Namazın ardından Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

"BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR"

Öte yandan saldırgan Kadir Çiçek'in saklanmak için girdiği binada yaşayan komşulardan Yaşar Yazar, dehşet anlarını şu sözlerle aktardı: "Şüpheli şahıs kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada binadan içeriye doğru gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Üç kişiyi katletmiş, sonra da kendini öldürmüş. Buradan birkaç bina ötede cinayet işlemiş, kaçmaya çalışmış. En son da bizim yaşadığımız binaya girmiş. Burası çok kalabalıktı. Silah sesleri duyduk, bizim de psikolojimiz etkilendi. Kapımı çaldığında çok korktum, delikten baktım. Evde iki çocuğum vardı. Madde bağımlısı gibi hali vardı, bize zarar vermesinden endişe ettik."

Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

"İLK BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Aynı mahallede ikamet eden Aynur Yılmaz ise olay anına ilişkin, "Olay sırasında evdeydik. Çocuklar silah sesi duymuş, ilk başta ne olduğunu anlamadık. Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olduğu ifade ediliyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi üç arkadaşını öldürmüş, ardından kaçmış. Daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Olay yerinde polisler vardı. İncelemelerin ardından cenazeleri götürdüler. Mahallede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık, olaya karışanları da tanımıyorduk" dedi.

Kaynak: DHA
Mehmet EmreKadir ÇiçekOtopsiAkyurtAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sarp Koçak Sarp Koçak:
    ya ülkeye sokanlar ülkede “söz sahibi” olanlarsa ? 0 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Meclis goreve.ulke.bitiyor.satana sokana yapana idam diyeceksiniz.diger uljeler gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı - Son Dakika
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