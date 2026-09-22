Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kavga ve silah sesleri üzerine adrese giden ekipler, 2'si kardeş 3 kişiyi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Silah seslerinin ardından yapılan ihbarla ortaya çıkan olay sonrası polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

KAVGA VE SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Daireden kavga ve silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler daireye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

2'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Evde yapılan kontrolde Mehmet B. ile kardeş olan Mehmet Emre Ç. ve Enes Ç.'nin tabanca ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri daire ve çevresinde güvenlik önlemi alırken olay yerinde ayrıntılı inceleme yaptı.

Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

YenimahalleGüncelAnkaraPolisKavgaSon Dakika

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