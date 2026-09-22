Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde şüphelinin vurduğu 2 kişinin yere düştüğü, yerdeki kişiye tekrar ateş ettiği ve 1 kişiye daha ateş ettiği anlar yer aldı.

Diyarbakır'da alacak meselesinden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVGADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. Alacak meselesi bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla vurduğu 2 kişinin yere düştüğü, ardından şüphelinin yerdeki kişiye tekrar ateş ettiği ve sonrasında arbede yaşandığı anlar yer aldı. Ayrıca, aynı şüphelinin yine 1 kişiye daha ateş ettiği görüntülere yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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