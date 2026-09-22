TFF'den Orkun Kökçü için açıklama - Son Dakika
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TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

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TFF\'den Orkun Kökçü için açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü'nün bugün de antrenmanda yer almadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü’nün bugünkü antrenmanda yer almadığını duyurdu.

FRANSA MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

İLK KEZ DAVET EDİLEN İSİMLER İÇİN KUTLAMA

Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama yapıldı. İdman, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın adını taşıyan spor salonunda başladı. Ardından Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti, son bölümde ise taktik oyun oynandı.

ORKUN KÖKÇÜ İDMANDA YOK

Dün seyahat programı nedeniyle antrenmana katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün bugün takıma katıldı. Ancak ayak parmağındaki ağrı süren Orkun Kökçü idmana çıkmadı.

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
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