Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü futbolcu, yolculuk sırasında Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" şarkısını dinlerken çektiği görüntüyü "Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor" notuyla paylaştı.
Erling Haaland, bu kez attığı gollerle değil, müzik tercihiyle dikkat çekti. Manchester City'nin golcüsü, yolculuk sırasında dinlediği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı.
LVBEL C5 SÜRPRİZİ
Haaland'ın yolculuk sırasında Uber şoförünün açtığı Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği görüldü. Norveçli futbolcu, paylaşımına "Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor" notunu düştü.
TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN İLGİ
Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın Türkçe şarkı tercihine Türk futbolseverlerden ve müzikseverlerden çok sayıda yorum geldi. Norveçli yıldızın Türkçe bir şarkıyı paylaşması, takipçileri arasında dikkat çeken paylaşımlardan biri oldu.
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