Fethiye'de eşini tüfekle yaralayıp iki bacağını kaybettiren sanık tahliye edilmedi - Son Dakika
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Fethiye'de eşini tüfekle yaralayıp iki bacağını kaybettiren sanık tahliye edilmedi

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Fethiye\'de eşini tüfekle yaralayıp iki bacağını kaybettiren sanık tahliye edilmedi
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Fethiye'de 25 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşine av tüfeğiyle ateş eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada özür diledi. Eşinin iki bacağı diz altından ampute edilmişti; mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki Hatice Katrancı'yı (43) pompalı tüfekle vurarak 2 bacağının da diz altından ampute edilmesine neden olan Veli Katrancı (46), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada "Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Hatice'den bu olay nedeniyle çok özür diliyorum" dedi.

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Hatice Katrancı, sol bacağını diz altından kaybetti. Katrancı'nın saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle tedaviye yanıt alınamayan sağ bacağı da yaklaşık 7,5 ay sonra diz altından ampute edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Veli Katrancı, taraf avukatları, kadın dernekleri temsilcileri ve tanıklar katıldı. Tedavisi devam eden Hatice Katrancı ise duruşmada yer almadı.

'YAPMA DİYE BAĞIRDIĞIM SIRADA İKİNCİ KEZ ATEŞ ETTİ'

Olayın yaşandığı kahvehanede çalışan Hüseyin D. duruşmada tanık olarak dinlendi. Hüseyin D., "Dışarıdan silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Veli Katrancı'nın elinde uzun namlulu tüfek vardı ve silahı kadının ayağına doğrulttu. Kadının diğer ayağı vuruldu. Tam 'Yapma' diye bağırdığım sırada sanık ikinci kez ateş etti ve kapıyı çarpıp çıktı. Kimseye bir şey söylemedi, tehdit etmedi" dedi.

'HATİCE'DEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM'

Savcının tutukluluk halinin devamını istemesi üzerine savunma yapan sanık Veli Katrancı, "Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Mahkemeniz ne karar verirse geçerlidir. Hatice'den bu olay nedeniyle çok özür diliyorum. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak arkasındayım, böyle olmasını istemedim" diye konuştu.

'SİLAHIN MANDALINI DÜZELTİP ATEŞ ETTİ'

Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, sanığın eyleminin 'Kasten yaralama' kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Olay yeri videosunda sanığın tüfeği önce ateşlemeye çalıştığı, emniyet mandalı kapalı olduğu için ilk atışı yapamadığı, mandalı düzelttikten sonra ateş ettiği sabittir. Sanığın eylemi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçudur. Müvekkilimin 2 bacağı da ampute edildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının suç vasfının yaralama kapsamında değerlendirilmesi ve tahliye talebini reddetti. Dosyadaki delil durumunu dikkate alan heyet, sanık Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına ve Hatice Katrancı'nın taburcu olması beklenen bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de eşini tüfekle yaralayıp iki bacağını kaybettiren sanık tahliye edilmedi - Son Dakika
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