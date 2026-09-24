Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Kars'ta seyir halinde alev alan tır, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Alevler çevredeki anızlara sıçrarken, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.

TIR KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Kaza, Kars- Ardahan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, tır kontrolden çıkarak köprüden düştü.

YANGIN ANIZLARA DA SIÇRADI

Tırdaki yangın kısa sürede büyürken, alevler çevredeki anızlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tır ve anızlardaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.