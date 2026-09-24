Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

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Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu
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Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki TIR alev alınca kontrolden çıkarak köprüden düştü. Sürücü araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, alevler çevredeki anızlara sıçradı ve itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Kars'ta seyir halinde alev alan tır, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Alevler çevredeki anızlara sıçrarken, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.

TIR KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Kaza, Kars- Ardahan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, tır kontrolden çıkarak köprüden düştü.

Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

YANGIN ANIZLARA DA SIÇRADI

Tırdaki yangın kısa sürede büyürken, alevler çevredeki anızlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri, tır ve anızlardaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaİtfaiyeArdahanGüncelKarsKazaSon Dakika

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