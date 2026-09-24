Hindistan\'da yataklı otobüs otoyolda alev aldı, 9 yolcu hayatını kaybetti

Hindistan'da 30 ila 35 yolcunun bulunduğu yataklı otobüs seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların yangından önce şoför kabininden gelen yanık kokusunu fark ederek şoför ve muavini uyardıkları, ancak aracın durdurulmadığı belirtildi. Faciada 9 kişi hayatını kaybederken şoför ve muavin gözaltına alındı.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nden Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentine doğru hareket eden yataklı otobüste yolcular, şoför kabininden yanık kokusu geldiğini fark etti.

YOLCULAR UYARDI, OTOBÜS DURMADI

The Times of India'ın aktardığı yolcu ifadelerine göre, yanık kokusu şoför ve muavine bildirildi. Ancak otobüs durdurulmadı ve kokunun kaynağı kontrol edilmedi.

Şoför ve muavinin, kokunun otobüste olağan olduğunu söylediği ve araç içerisinde sigara içmeye devam ettiği aktarıldı.

OTOBÜS ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yaklaşık 30 ila 35 yolcu taşıdığı belirtilen otobüs, yerel saatle 23.30 sıralarında otoyolda alev aldı. Yangında 9 yolcu hayatını kaybetti, yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR VE MUAVİN GÖZALTINDA

NDTV'nin haberine göre, olayın ardından otobüsün şoförü ile muavini gözaltına alındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat ödeneceğini açıkladı.