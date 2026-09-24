Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! "Okula gidecekti, mezarda yatıyor" - Son Dakika
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Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! "Okula gidecekti, mezarda yatıyor"

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Adana'da otomobille hastaneden dönen 23 yaşındaki Halit ile 9 yaşındaki kardeşi Muhammed Emir Çalışan, iki grubun silahlı kavgasının ortasında kaldı. Kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Muhammed Emir, hayatını kaybetti. Baba Latif Çalışan, "Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Onların da canı yansın, en ağır cezayı alsınlar" dedi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da otomobille hastaneden dönen Halit (23) ile kardeşi Muhammed Emir Çalışan (9), iki grubun silahlı kavgasının ortasında kaldı. Kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Muhammed Emir, hayatını kaybetti. Babası Latif Çalışan, "O benim canım, ciğerimdi. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Onların da canı yansın, en ağır cezayı alsınlar" dedi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü!

KAVGA "YÜKSEK SESLİ MÜZİK" TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Olay, 20 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda otobüs yıkayan Hayri A. (31) ile Gökhan A. (31), iddiaya göre, yüksek sesli müzik dinleyen Derman Uçardoğan (26), babası Adil Uçardoğan (60), arkadaşları Erden Çukurkuz (24) ve İbrahim Özdemir'e (22) tepki gösterdi. 

HASTANEDEN ÇIKMIŞLARDI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Hayri A. ile Gökhan A. tekme ve yumruklarla karşı gruptakileri darbederken, diğerleri de tabancayla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, kardeşiyle birlikte evine dönen Halit Çalışan'ın otomobiline isabet etti. Çalışan'ın, otomobilin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan’ın başından vuruldu. Halit Çalışan, ağır yaralanan kardeşini otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şüpheliler ise kaçtı.

Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü!

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Muhammed Emir, daha sonra Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Muhammed Emir Çalışan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 22 Eylül'de hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Muhammed Emir'in cenazesi, Ali Hocalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü!

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Derman Uçardoğan, Erden Çukurkuz, Adil Uçardoğan ve İbrahim Özdemir'i Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskında gözaltına aldı. Evde ekiplerin aramasında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, silahı kendilerinin kullanmadığını öne sürerek birbirlerini suçladı.

"OKULA BAŞLAYACAK ÇOCUK MEZARDA YATIYOR"

Yaşananları anlatan baba Latif Çalışan, "Akşam, reçete yazdırmak için ağabeyiyle birlikte hastaneye gittiler. Dönüş yolunda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterlerken; mermi bizim otomobilimize isabet etmiş. Mermi ön camdan girip, arka koltukta oturan oğlumun başına isabet etmiş. O benim canım, ciğerimdi. Nereye gitsem, benimle birlikte gelirdi. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi, ona döner yaptırdım. Okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Okullar açıldığında eğitimine başlayamamıştı. Dördüncü sınıfa geçmişti. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor" diye konuştu.

Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü!

"ONLARIN DA CANI YANSIN"

Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten Çalışan, "Eşim, çocuklarım herkes perişan şu an. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olanların da en ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner. Çocuğumun alnının ortasından giren merminin, onların da alnının ortasından girmesini istiyorum. Onların da canı yansın, en ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Muhammed Emir'in vurulduğu otomobili kullanan ağabeyi Halit Çalışan ise "Hastaneden çıktıktan sonra eve dönerken otogarın önünde kavga olduğunu gördüm. Manevra yaptığımda bize doğru ateş ettiler. Kardeşim başından vuruldu. Başta şoka girdim ancak kendime gelince hemen hastaneye götürdüm. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsın" dedi.

Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü!

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Derman Uçardoğan ile Erden Çukurkuz çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Adil Uçardoğan ile İbrahim Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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