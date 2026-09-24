Ozan Tufan\'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda tercih ettiği ayakkabı dikkat çekti. Tasarımı nedeniyle beğenilmeyen ayakkabının 80 bin 950 TL'lik fiyatı da şaşırttı.
Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez ayakkabısına çevrildi. Futbolcunun tercih ettiği ayakkabının farklı tasarımı dikkat çekerken, fotoğrafı gören bazı kişiler "Yakışmamış" yorumunda bulundu.
"YAKIŞMAMIŞ" DEDİLER
Ayakkabının ayrık burunlu tasarımı dikkat çekerken, Ozan Tufan'ın tercihi beğenilmedi. Fotoğrafı gören bazı kişiler, futbolcunun seçimini eleştirerek "Yakışmamış" şeklinde yorumlar yaptı.
FİYATI 80 BİN 950 TL
Ayakkabıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatı oldu. Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı için paylaşılan fiyat 80 bin 950 TL olarak gösterildi. Tasarımı kadar fiyatı da şaşırtan ayakkabı, aile pozunun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.
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