Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ozan Tufan\'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda tercih ettiği ayakkabı dikkat çekti. Tasarımı nedeniyle beğenilmeyen ayakkabının 80 bin 950 TL'lik fiyatı da şaşırttı.

Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez ayakkabısına çevrildi. Futbolcunun tercih ettiği ayakkabının farklı tasarımı dikkat çekerken, fotoğrafı gören bazı kişiler "Yakışmamış" yorumunda bulundu.

"YAKIŞMAMIŞ" DEDİLER

Ayakkabının ayrık burunlu tasarımı dikkat çekerken, Ozan Tufan'ın tercihi beğenilmedi. Fotoğrafı gören bazı kişiler, futbolcunun seçimini eleştirerek "Yakışmamış" şeklinde yorumlar yaptı.

Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

FİYATI 80 BİN 950 TL

Ayakkabıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatı oldu. Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı için paylaşılan fiyat 80 bin 950 TL olarak gösterildi. Tasarımı kadar fiyatı da şaşırtan ayakkabı, aile pozunun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

TrabzonsporOzan TufanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • poyraz can poyraz can:
    boş hayatlar, boş insanlar 12 1 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Karaktersiz birde futbolcu olmuş 1 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal Bülent Sanal:
    parayı görünce azanlar daha dün anlıyordu 0 0 Yanıtla
  • isacan_122 isacan_122:
    10 bin liralık ayakkabı giyse 10 bin liralık ayakkabı giymiş diye mi dedikodular çıkacak. önce insan olmak lazım içindeki önemli dışındaki değil…istersen 200 bin liralık giy ne fark edecek… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:08:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei