Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre saat 10.40'ta kaydedilen sarsıntı, Diyarbakır ve çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi.

SARSINTI ANI KAMERADA

Depremi hisseden vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlarda toplandı. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntü de ise sarsıntı anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.