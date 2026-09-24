Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada - Son Dakika
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Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

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Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere bölgedeki birçok ilde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, deprem anı kameralara anbean yansıdı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre saat 10.40'ta kaydedilen sarsıntı, Diyarbakır ve çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. 

SARSINTI ANI KAMERADA 

Depremi hisseden vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlarda toplandı. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntü de ise sarsıntı anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DiyarbakırŞanlıurfaGaziantepAdıyamanElazığDepremGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Arak Temha Arak Temha:
    geçmis olsun deprem pisikolojisi cok kötü 4 0 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Korkmayın TOKİ var m.kurum var önümüzde yeni secimvar tercihler aynı olsun bi zahmet 0 1
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    geçmiş olsun hepinize 2 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan Özlem Çağlıyan:
    Geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun cümlemizi. 1 0 Yanıtla
  • TEVFİK CEBECİ TEVFİK CEBECİ:
    çıkmalı 0 0 Yanıtla
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