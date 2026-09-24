Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 17 Eylül'de bir ilkokulun bahçesinde, çocuğunu almaya gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Buse G., kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından araçla kaçan eşi B.G., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir ilkokulun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, hastanedeki tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUNU ALMAYA GİTMİŞTİ

Olay, 17 Eylül'de Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde ilkokulda okuyan çocuğunu almaya gelen Buse G. (26), okul bahçesinde diğer velilerle beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartıştı.

Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada B.G., eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden araçla uzaklaştı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan B.G.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDEKİ MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Bir haftadır hastanede tedavi gören Buse G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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