Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti - Son Dakika
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Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl aradan sonra ABD'ye giderken 64 yıl sonra bir ilke imza atan Donald Trump tarafından havalimanında karşılandı. Törende savaş uçaklarının geçişi sırasında Trump'ın gürültüyle yüzünü buruşturması, Şi'nin ise belirgin bir tepki vermeden sakinliğini koruması dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik görüşmeler gerçekleştirmek üzere Washington'a geldi. Şi ve eşi Peng Liyuan'ı taşıyan uçak, Maryland'daki Joint Base Andrews'a indi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Çinli lider ve eşini uçağın merdivenlerinin önünde bizzat karşıladı. Kırmızı halının serildiği törende iki lider el sıkıştıktan sonra askeri karşılama gerçekleştirildi.

64 YIL SONRA BİR İLK

Trump'ın Çinli lideri havalimanında bizzat karşılaması, ABD diplomasi geleneği açısından oldukça sıra dışı bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

ABD başkanları yabancı liderleri genellikle Beyaz Saray'da karşılıyor. Papa ziyaretleri ayrı tutulduğunda, bir ABD başkanının yabancı bir lideri Joint Base Andrews'ta karşılamasının son örneğinin 1962'de Başkan John F. Kennedy döneminde gerçekleştiği aktarılıyor. Kennedy o yıl İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı Andrews'ta karşılamıştı. Böylece Trump'ın Şi'yi karşılamasıyla 64 yıl sonra aynı türden bir karşılama gerçekleşmiş oldu.

SAVAŞ UÇAKLARI GEÇERKEN TRUMP'IN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise iki lider yan yana dururken yaşandı. Askeri bandonun yer aldığı karşılama sırasında iki B-1 bombardıman uçağı gürültülü bir şekilde alanın üzerinden geçti.

Uçakların geçişi sırasında Trump'ın yüksek ses nedeniyle yüzünü buruşturduğu görüldü. Hemen yanında bulunan Şi Cinping ise belirgin bir tepki göstermeden duruşunu korudu. İki liderin aynı saniyelerde verdiği farklı tepkiler kameralara yansıdı.

ASKERİ GÜÇ UNSURLARI DA SERGİLENDİ

Karşılama töreninde askeri unsurlar da ön plandaydı. Joint Base Andrews'ta 6 F-22 ve 6 F-16 savaş uçağı pistte sıralanırken, B-1'ler de tören sırasında uçuş gerçekleştirdi.

Trump'ın Şi'yi havalimanında karşılaması ayrıca dikkat çekti; çünkü Trump'ın mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Şi, ABD Başkanı'nı havalimanında bizzat karşılamamıştı.

KRİTİK ZİRVENİN GÜNDEMİ YOĞUN

Şi'nin üç günlük ABD ziyaretinde iki liderin yapacağı görüşmelerin gündeminde ticaret ve tarifeler, teknoloji ve yapay zeka, kritik mineraller, Tayvan ve İran'daki savaş gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDonald TrumpXi JinpingDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    karşısında suriye var sanıyo bunlar galiba....savaş uçağını evde kadınlar ek iş olarak yapıyo artık çinde 6 0 Yanıtla
    Omer Uslu Omer Uslu:
    Ben güldüm Allah ta seni güldürsün :DDDD 0 0
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