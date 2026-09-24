Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat: 10.40'da, yerin 7.3 kilometre derinliğinde, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 saniye kadar süren sarsıntı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi.

VALİ ŞILDAK: CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI YOK

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası NTV canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadığını ifade etti. Vali Şıldak, "Bütün ekiplerimiz sahada. Kırsalda da olumsuz bilgi gelmedi. Tedbir alınması ve resmi makamların açıklamalarının takip edilmesini öneriyorum" dedi.

BAKAN KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum da sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, il müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını açıkladı. Kurum, "Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: PANİK VAR AMA...

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise depremin yeryüzüne yakın bir yerde gerçekleştiğini ifade edip "Kırsaldan ufak çatlama şikayetleri alıyoruz. İlçemizin genelinde panik var ama ölüm ya da yıkım ihbarı gelmedi" şeklinde konuştu.