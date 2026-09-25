Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan\'a gidiyor
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Suudi Arabistan’ın "acil" çağrısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanları bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan’a gidecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi. Toplantı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından acil olarak gündeme geldi.

MSB: GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK

MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi. 

NTV'nin haberine göre Bayraktaroğlu, Riyad'da Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanlarıyla bir araya gelecek.

BM'DE DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda bir araya gelmişti. Görüşmede üç ülkenin genelkurmay başkanlarının katılacağı toplantının hazırlıkları ele alınmıştı. Türk diplomatik kaynaklarına göre toplantıda iş birliğinin kurumsallaşması için teknik düzeyde sürdürülen müzakereler ve Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bir sonraki toplantısının hazırlıkları da görüşüldü.

SUUDİ ARABİSTAN: BİRİNE SALDIRI HEPSİNE SALDIRI SAYILIR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bakanlar, Mekke'ye ve diğer sivil ve ekonomik hedeflere yönelik saldırıları kınadı. Açıklamada Suudi Arabistan'ın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca genelkurmay başkanları toplantısının amacı, "taraflardan herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek yollarını görüşmek" olarak açıklandı.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A YOĞUN SALDIRI

Husiler, 24 Eylül'de Suudi Arabistan'daki hedeflere onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Suudi makamları altı balistik füzenin önlendiğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan daha önce Mekke, Cidde ve ülkenin Kızıldeniz'deki ana petrol limanı Yanbu için acil durum uyarısı yayımlamıştı. Husilerin saldırıları şehirleri, enerji altyapısını ve Kızıldeniz'deki deniz ticaretini hedef alıyor.

FİDAN: SÖZÜMÜZÜN ERİYİZ

Dışişleri Bakanı Fidan, 19 Eylül'de NTV'ye yaptığı açıklamada, "Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde, "Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır" ifadesini kullandı.

ANLAŞMA AĞUSTOS'TA MEKKE'DE İMZALANDI

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, 7 Ağustos 2026'da Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen zirvede imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, hepsine yapılmış sayılıyor. Anlaşma, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 17 Eylül 2025'te Riyad'da imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın üzerine inşa edildi.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA YAPILDI

İttifakın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını 31 Ağustos'ta İstanbul'da yaptı. Toplantıya üç ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanları katıldı. Türkiye'yi Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu temsil etti. Toplantıda ittifakın resmi adı "Mekke Savunma İttifakı" olarak belirlendi ve Suudi Arabistan'da bir genel sekreterlik kurulması kararlaştırıldı. Fidan, ilk genel sekreterin Pakistan'dan atanacağını açıkladı. Fidan, ittifakın Türkiye'nin NATO yükümlülüklerinin yerini almadığını da vurguladı.

Milli Savunma BakanlığıSelçuk BayraktaroğluSuudi ArabistanHakan FidanOrgeneralDiplomasiPakistanTürkiyeGüncelMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Mehmet Can Aklıyın yetmediği işlere yorum yapma, devlet makamında binlerce insanın aklı çalışmıyor bu işlerden anlamıyor sadece son dakika yorumcuların bu işe aklı yetiyor saçmalamayın her şeyde burnunuzu sokmayın. 25 yıldır bu ülkeyi yönetenler o kadar savaş Ateş çemberi içerisinde bölgede hayatta ve ayakta kalmaya devam ediyoruz sizin gibi insanlara uysaydık Ukrayna'ya Suriye'ye Filistin'e dönerdik. Reysi cumhur'un bildiklerini gördüklerini hissettiklerini milyonda birini siz bilseniz görseniz böyle yorumlar yazmazsınız. laf olsun torba dolsun Biz yorum yazalım da diyorsanız o ayrı. 2 8 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Tabi tabi, devlet aklı sürekli çelik kubbe İHA siha diyor. Ama Yunanistan in Bodrum ve Datça ya cikarma yapmasıni görmedi. Bu devlet aklı sadece bizim gibi insanlarin hapse atmanın yolları için çalışıyor 1 1
  • Mehmet Can Mehmet Can:
    Gazze de defalarca acil çağrı yapmıştı, ama onların sesine kulak veren olmadı. Kulak veren ensarullah oldu. Düşünüyorum da biz kimiz , kimlerin hizmetindeyiz , İslam'ın neresindeyiz ,.... " Hiç aklınızı kulanmazmisiniz" diyor yüce rabbim 8 1 Yanıtla
  • beratbursa37 beratbursa37:
    bunlar bir olup yemene saldırı başlatacaklar çok güzel plan işliyor tıkır tıkır 4 0 Yanıtla
  • Nuran Cinar Nuran Cinar:
    AYNI DUYARLILIĞI FİLİSTİN İÇİN BEKLEMİŞTİK .AMERİKA HUSİLERİ MÜSLÜMANLARA KATLETTİRECEK. 2 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    yalayalayala 1 0 Yanıtla
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