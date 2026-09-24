Sözbilir'e göre 5.4'lük Şanlıurfa depremi Bozova Fayı'nın diri olduğunu gösterdi - Son Dakika
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Sözbilir'e göre 5.4'lük Şanlıurfa depremi Bozova Fayı'nın diri olduğunu gösterdi

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Sözbilir\'e göre 5.4\'lük Şanlıurfa depremi Bozova Fayı\'nın diri olduğunu gösterdi
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4 büyüklüğündeki depremin Bozova Fayı kaynaklı olduğunu ve sürpriz olmadığını belirtti. Sözbilir, 55 kilometre uzunluğundaki fayın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli taşıdığını, uzun süredir suskun olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin sürpriz olmadığını belirterek Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. AFAD'a göre deprem saat 10.40'ta, 7,39 kilometre derinlikte meydana geldi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI STRESİN BİRİKTİĞİ YERLERDEN BİRİ"

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Sözbilir, Şanlıurfa'daki sarsıntının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından stresin biriktiği bölgelerden biriyle ilişkili olabileceğini belirtti.

Sözbilir, depremin dış merkezinin Bozova Fayı'nın doğu ucunda bulunduğunu ifade ederek, sarsıntının bu faydan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Bozova Fayı'nın 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda, sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığını belirten Sözbilir, bu nedenle 5.4'lük depremin kendileri açısından sürpriz olmadığını kaydetti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

Sözbilir, Bozova Fayı'na ilişkin en dikkat çekici değerlendirmesinde, fayın uzun süredir suskun olduğunu belirterek 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bölgedeki diğer uzman değerlendirmelerinde de Bozova Fayı'nın büyük deprem üretme potansiyeline dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz de fayın 7'ye varabilecek deprem üretebileceğini, ancak yakın dönemde büyük bir deprem beklediği anlamına gelmediğini özellikle belirtti.

ATATÜRK BARAJI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Prof. Dr. Sözbilir, Bozova Fayı'nın diri olup olmadığı konusunda bilim dünyasında daha önce farklı görüşlerin bulunduğunu, 5.4'lük depremin fayın diri olduğunu göstermesi bakımından önem taşıdığını söyledi.

Sözbilir ayrıca, Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğünde bir deprem üretmesi halinde Atatürk Barajı üzerindeki olası etkisinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Bozova Fayı'nın Atatürk Barajı'na yakınlığı ve 7'ye varan deprem üretme potansiyeli daha önceki bilimsel çalışmalarda da gündeme getirilmişti. Prof. Dr. Sözbilir, bölgede İl Afet Risk Azaltma Planları kapsamında yeni belirlenen eylemlerin bir an önce uygulanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: DHA
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