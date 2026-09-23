Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi\'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı
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Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerine seslenerek iklim krizinde kritik eşiğin aşıldığını vurguladı. Son bir yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğuna dikkat çeken Erdoğan, gezegenin karşı karşıya olduğu felaketler karşısında artık tek bir gün bile kaybetme lüksünün kalmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yaşanan iklim krizine dikkat çekerek çarpıcı mesajlar verdi. Son bir yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunu belirten Erdoğan, küresel felaketler karşısında artık kaybedecek vakit kalmadığını vurguladı.

"GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Konuşmasında Nepal'de yaşanan yıkıcı sel felaketini örnek göstererek tehlikenin boyutunu gözler önüne seren Erdoğan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki derin finansman ve teknoloji uçurumuna dikkat çekti. 

Bütün ülkelerden aynı hızda yükümlülük üstlenmesini beklemenin haksızlık olacağını belirten Cumhurbaşkanı, "İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken tüm ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir" sözleriyle uluslararası toplumu adil bir yük paylaşımına davet etti.

KRİTİK ZİRVE İÇİN TARİH VERİLDİ: COP31 ANTALYA'DA

Türkiye'nin iklim krizine karşı atacağı somut adımları da sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomaside tarihi bir kararı duyurdu. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini açıklayan Erdoğan, bu buluşmayı kağıt üzerinde kalan bir temenni değil, doğrudan bir "uygulama zirvesi" haline getireceklerini söyledi.

Özellikle elektrifikasyon ve Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda 2035 yılına kadar uzanan yeni ve iddialı hedefler belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, iklim mücadelesinin ancak kalkınma ve toplumsal refahla uyumlu yürütüldüğü takdirde kalıcı bir sonuca ulaşabileceğinin altını çizdi.

Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiTürkiyeAntalyaDünyaCOP31Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı - Son Dakika
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