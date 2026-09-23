‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı - Son Dakika
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‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı

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‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Milli Piyango bayisinden oynanan Kazı Kazan Elmas kartına 20 milyon TL’lik büyük ikramiye isabet etti. İkramiyeyi kazandıran bayinin sahibi, "Hanımefendi 20 bin lira çıktığını zannediyor. Bayi 20 bin lira değil, 20 milyon lira olduğunu söylüyor. Kadın da çok sevinmiş." dedi.

Çiğli ilçesi Küçük Çiğli Mahallesi’nde 5 yıldır hizmet veren Milli Piyango bayisinde 14 Eylül tarihinde oynanan Kazı Kazan Elmas kartı büyük ikramiye kazandırdı. Kazı Kazan oyunlarından Elmas kartını alan talihli, kartı kazımasının ardından 20 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.

"20 BİN LİRA ÇIKTIĞINI ZANNEDİYOR"

Talihliye büyük ikramiyeyi kazandıran bayinin sahibi Turan Adıbelli, daha önce büyük ikramiye vermediklerini söyledi. Adıbelli, büyük ikramiyenin bayilerinden çıktığını öğrendiklerinde mutlu olduklarını aktardı. Talihlinin kartı bayisinden aldığını fakat bayide kazımadığını, kazıdıktan sonra başka bir bayide kontrol ettirdiğini dile getiren Adıbelli, “Hanımefendi 20 bin lira çıktığını zannediyor. Bayi 20 bin lira değil, 20 milyon lira olduğunu söylüyor. Kadın da çok sevinmiş. Biz de çok sevindik. İkramiyenin bayimizden alınan karta çıkmış olması bizim için mutluluk kaynağı" ifadelerinde bulundu.

"DUYAN GELİYOR"

Adıbelli, "İnsanlardan güzel tepkiler geldi. O günden sonra işlerimiz arttı. İnsanlar ‘Bu paralar gerçekten veriliyor’ algısını benimsedi. Biz de mutluyuz. Duyan geliyor" dedi.

Büyük ikramiyenin çıktığı Kazı Kazan Elmas kartı paketini şans eseri aldıklarını aktaran Adıbelli sözlerini şöyle sürdürdü: "Haftada bir Kazı Kazan paketleri siparişi veriyoruz. O gün de paketlerimizi yazdırırken farklı bir Kazı Kazan kartı paket alacaktık. Onun yerine Elmas'ı yazdıralım dedik, büyük ikramiye Elmas'ın içinden çıktı. Şans, nasip. Mutluyuz. İnsanların sevincine ortak olduk. Güle güle, iyi günlerde kullansınlar."

"İLLAKİ BİZE DE BİR GÜN ÇIKACAK"

Kazı Kazan oynayan Musa Acar da (27) “20 milyonluk ikramiyenin mahallemizden çıkmasına şaşırdım. Çünkü biz de Kazı Kazan oynuyoruz, bir de dükkanımın yanındaki bayide olması daha çok şaşırttı. Ben de bütçeme göre haftada 4-5 gün oynuyorum. Daha önce Kazı Kazan’dan 5 bin çıktı, daha fazla olmadı. İnşallah büyük ikramiye bize de çıkar” dedi. Acar, “20 milyon bana çıksaydı bir ev ve araba alırdım. Bir de tatile çıkardım. çıkan kişiyi de tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. İllaki bize de bir gün çıkacak” ifadelerini kullandı.

"UMUT HİÇBİR ZAMAN KESİLMEZ"

Kazı Kazan oynayan Yelda Yavuz (25) ise “20 milyon liranın bize çıkmasını isterdim. Ama şans. Kime çıktıysa güle güle kullansın” dedi. Arada bir Kazı Kazan oynadığını ifade eden Yavuz, “Çok büyük bir miktar kazanmadım ama umudum var, umut hiçbir zaman kesilmez. 20 milyon bana çıksaydı herkesin yapmak istediği gibi ev ve araba almak, yurt dışını gezmek isterdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
GüncelÇiğliİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • muratsert579 muratsert579:
    artik hep sizin bayiden cikar,40 yilda bi çıkmış, cikmayalarin tutari milyari gecmistir :)) 1 0 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    iklim zirvesi haberinde neden yorum açılmamış bu kadar mı yönlü olunulur.Bundan yaklaşık 3-5 sene önce deniliyordu en yüksek sıcaklıkların yaşandığı dışarı çıkmayın deniliyordu şimdi tam tersi anlatılıyor ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI YALAN SÖYLEMEK... 1 0 Yanıtla
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