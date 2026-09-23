Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı - Son Dakika
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Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

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Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı
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İngiltere’nin Horsham kentinde yaşayan 30 yaşındaki Isabella Martin, evde yaptığı saç boyama işleminin ardından gelişen şiddetli alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yıllardır saçını düzenli olarak boyayan Martin, rengi koyulaştırmak amacıyla uyguladığı boyanın ardından hayatının şokunu yaşadı; yüz hatları tanınmayacak derecede deforme olan kadını eşi dahi tanımakta güçlük çekti.

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Isabella Martin’in rutin olarak yaptığı saç boyama seansı, hayatının en büyük kabusuna dönüştü. Yıllardır saçını düzenli olarak boyayan genç kadın, rengi biraz daha koyulaştırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Uygulamadan hemen önce alerji testi yapmayan Martin, boyadan kısa bir süre sonra aynaya baktığında gözlerine inanamadı.

Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

YÜZÜ İKİ KATINA ÇIKTI, EŞİ BİLE TANIYAMADI

Genç kadının saç derisinde başlayan kaşıntı ve kızarıklık, saatler içinde tüm yüzünü kaplayan devasa bir şişliğe dönüştü. Şişliğin şiddetiyle yüz hatları tanınmayacak hale gelen Martin, durumu giderek ağırlaşınca soluğu hastanede aldı. Acil serviste uygulanan yoğun steroid ve alerji tedavisine rağmen yüzündeki şişliğin inmesi zaman aldı.

Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

Evde yaşadıkları korkunç anları anlatan talihsiz kadın, "Yüzüm o kadar büyüdü ki eşim bana bakıp 'Sen gerçekten benim karım mısın, ona hiç benzemiyorsun' dedi. Aynada kendimi tanıyamamak tarif edilemez bir korkuydu" ifadelerini kullandı.

Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

"HER DEFASINDA MUTLAKA ALERJİ TESTİ YAPIN"

Daha önce aynı ürünü defalarca kullanmış olsalar bile insanların uygulamadan önce mutlaka alerji testi yapması gerektiğinin altını çizen Isabella Martin, yaşadığı bu travmanın ardından bir daha saçını boyamaya cesaret edemediğini belirtti. 

Uzmanlar da saç boyalarındaki kimyasalların zamanla veya aniden vücutta çok severe reaksiyonlar tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

İngiltereAlerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı - Son Dakika
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