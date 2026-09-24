GÜNCELLEME - Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Ankara'da sosyal medyada yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafları kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilişkili olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ç. tutuklandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç'nin, WhatsApp uygulamasının durum kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği tespit edildi.

Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde hatırının sayıldığına yönelik izlenim oluşturarak, "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarını işlediği belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

Daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen Mehmet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.