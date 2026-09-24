GÜNCELLEME - Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNCELLEME - Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Ankara'da sosyal medyada yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafları kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilişkili olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ç. tutuklandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç'nin, WhatsApp uygulamasının durum kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği tespit edildi.

Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde hatırının sayıldığına yönelik izlenim oluşturarak, "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarını işlediği belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

Daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen Mehmet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
00:20
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:44:59. #.0.3#
SON DAKİKA: GÜNCELLEME - Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei