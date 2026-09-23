Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların mağduriyetine konu olan fon soruşturmasında Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün ifadeleri ortaya çıktı.

Savcılık Tezmen’e, fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketlerini sordu. Tezmen suçlamaları reddederken, eski Genel Müdür Öztürk’ün bazı fon alımlarını “hâkim ortağın iradesinin yansıması” olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

TEZMEN “FON ALIMLARINDAN HABERİM YOK” DEDİ, ESKİ GENEL MÜDÜR “HÂKİM ORTAĞIN İRADESİ” DEDİ

Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ’nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını belirtti.

Eski Tera PYŞ Genel Müdürü Alper Öztürk ise Vişne Madencilik hisselerindeki fon alımına ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi. Öztürk, işlemi portföy yöneticisinin yaptığını ancak “Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Bu karar hâkim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hâkim ortağın iradesinin yansımasıdır.” dedi. Destek Faktoring için de benzer bir değerlendirmede bulundu.

SAVCI: 1,4 MİLYARLIK ŞİRKET NASIL 280 MİLYAR OLDU?

Savcılık Tezmen’e Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıkladı: “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.” dedi.

Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da Tezmen’in önüne koydu. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.

Savcılık, Tezmen’in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.

VATANDAŞIN FON PARASIYLA KENDİ HİSSENİZİ Mİ ALDINIZ?

Soruşturmanın en dikkat çekici sorularından biri Tera fonlarının grup şirketlerine yatırım yapmasına ilişkin oldu. Savcılık Tezmen’e özetle “Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?” diye sordu.

Tezmen bu iddiayı reddetti. Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını savundu.

“HİSSEYİ YÜKSELTELİM, ELDEN PARA VER” PAZARLIĞI MI YAPILDI?

Savcılık bu kez daha doğrudan bir ihtimali sorguladı. PYŞ fonlarıyla şirketlerin hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında, şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını sordu.

“‘Biz sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim; siz de karşılığında elden para verin’ şeklinde bir pazarlık oldu mu?” sorusu yöneltilen Tezmen, böyle bir ilişkiyi kesin olarak reddetti.

YAŞANANLARI PİYASADAKİ PANİK HAVASINA BAĞLADI

Savcılık Tezmen’e, Tera PYŞ’nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu. Tezmen yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera’nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını savundu.

Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini ileri süren Tezmen, yaşananları piyasadaki panik havasına bağladı.

MASAK’TAN 1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER SORUSU

Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da Özen Kuzu’ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek, “Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede?” diye sordu.

Tezmen işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

MİLYARLARCA LİRALIK GRUP İÇİ PARA TRAFİĞİ

Savcılık ayrıca Tezmen’in; Tera Yatırım Bankası’na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding’den yaklaşık 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler’den ise yaklaşık 2,77 milyar lira aldığını belirterek bu para trafiğinin nedenini sordu.

Tezmen işlemlerin banka sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi. Savcılık ayrıca Tezmen’in toplam para transfer hacminin 2024’te 210 milyon lirayken 2025’te 5,87 milyar liraya yükselmesini de sorguladı.

ESKİ GENEL MÜDÜR: FON YÖNETİCİLİĞİM KAĞIT ÜZERİNDEYDİ

Alper Öztürk’ün savunmasındaki bir başka dikkat çekici ifade de fon yöneticiliğine ilişkin oldu. Tera PYŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Öztürk “Portföy yöneticiliğim sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaretti.” dedi.

Öztürk ayrıca Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve söz konusu işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. Öztürk’ün beyanına göre inceleme sonucunda idari para cezası uygulandı.

Alper Öztürk

SPK İNCELEMESİNDEN SONRA FON YÖNETİCİLİĞİNİ BIRAKTI

Öztürk, Vişne hisselerinin ikincil piyasa işlemlerinden rahatsız olduğunu ve şirket çalışanlarını uyardığını söyledi. Öztürk’ün beyanına göre bu işlemler daha sonra SPK tarafından incelemeye alındı ve idari para cezası uygulandı.

SPK’nın Tera PYŞ’den savunma istemesinin ardından Öztürk, tüm portföy yöneticiliği görevlerinden ayrılmaya karar verdiğini anlattı. Öztürk, 12 Ocak 2026’da Tera PYŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını ancak ifadesinin alındığı tarihte Tera Portföy’de danışmanlık görevine devam ettiğini söyledi.

Öztürk, yurt dışı bankalardan finansman sağlanması ve girişim sermayesi projelerinde destek verdiğini belirtti.Böylece SPK incelemesinin ardından fon yöneticiliğini bıraktığını söyleyen Öztürk’ün Tera Grubu ile çalışma ilişkisinin tamamen sona ermediği de ifadeye yansıdı.

DOSYANIN DÜĞÜM NOKTASI: FON PARASINA GERÇEKTE KİM YÖN VERDİ?

Tezmen, fon alımlarından haberi olmadığını ve kararların PYŞ yönetimi tarafından verildiğini savunuyor. Öztürk ise bazı alımlarda fon yöneticisinin tek başına karar vermesinin mümkün olmadığını ve kararların “hâkim ortağın iradesini” yansıttığını söylüyor.

Savcılık ise vatandaşlardan toplanan fon paralarının Tera’nın kendi hisselerine yönlendirilip yönlendirilmediğini, para piyasası fonlarından grup şirketlerine kaynak aktarılıp aktarılmadığını, hisse fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında elden para alınıp alınmadığını ve milyarlarca liralık para trafiğinin gerçek ekonomik nedenini araştırıyor.